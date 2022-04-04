Tuğba Altıntop'tan yıllar sonra bomba itiraf: Rafet El Roman'ı öldürmek istedim - Haberler

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Tuğba Altıntop'tan yıllar sonra bomba itiraf: Rafet El Roman'ı öldürmek istedim

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve daha sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Tuğba Altıntop, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluğundan kariyerine kadar birçok konudan bahseden Altıntop, eski eşi Rafet El Roman'la ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı Tuğba Altıntop oldu. Nasıl bir çocukluk geçirdiğinden ve ilişkilerinden bahseden ünlü isim, Rafet El Roman için "Onu öldürmek istedim" itirafında bulundu.

Tuğba Altıntop, Gökay Kalaycıoğlu'nun "İlk flörtün ne zaman oldu?", "Rafet El Roman'ı affedebiliyor musun?", "Rafet'le geçmişi konuştunuz mu?", "İnsanlara karşı güvensiz misin?" ve "Bir daha evlenir misin?" sorularına da cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Tuğba Altıntop, Rafet El Roman, Youtube, Magazin, Haberler

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