Ayşenur Keskin'den Bomba Gibi İbrahim Erkal Yorumu - Haberler

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Ayşenur Keskin'den Bomba Gibi İbrahim Erkal Yorumu

Snob Magazin - Magazin
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Ayşenur Keskin'den Bomba Gibi İbrahim Erkal Yorumu

Beş yıl önce yaşamını kaybeden İbrahim Erkal'ın unutulmaz şarkısı Balam, Ayşenur Keskin'in sesiyle yeniden hayat buldu. Tarzı ve yorumuyla herkesi kendisine hayran bırakan 26 yaşındaki müzisyen "Erzurumlu Mümessil" filmi için seslendirdiği Balam şarkısıyla dinleyenleri büyüledi.

Rafet El Roman ve Cem Belevi gibi müzisyenlere vokal yaparak, müzik sektöründe dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki müzisyen Ayşenur Keskin, bu kez de İbrahim Erkal'ın Balam şarkısına getirdiği dikkat çeken yorumla konuşuluyor.

Uzun yıllar müzik eğitimi alan, İzmir Opera Balesi'nde aldığı opera eğitimiyle de ses performansını maksimum kullanma yeteneğiyle herkesi kendisine hayran bırakan müzisyen, Erzurumlu Mümessil filminde yer verilecek olan İbrahim Erkal'ın Balam şarkısını yeniden yorumladı. Sesiyle filmin duygu temposunu artıran ve farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken müzisyen Ayşenur Keskin şimdi de Aşkın Nur Yengi'nin kız kardeşi Süheyla Yengi'den şan dersleri almaya başladı.

"SÜRPRİZ PROJELERE HAZIRLANIYOR"

Önümüzdeki dönem sürpriz isimlerle yapacağı düet projelerine imza atmaya hazırlanan Ayşenur Keskin, müzik camiasında uzun süre konuşulacak şarkılarla sektörde fark yaratmayı hedeflediğini söyledi. Balam şarkısının kendisine şans getirdiğini söyleyen genç sanatçı, coverlar ve özel bestelerle önümüzdeki dönemde dinleyici karşısına çok daha farklı konsept projelerle çıkacağının da müjdesini verdi.

Snob Magazin / Magazin

Rafet El Roman, İbrahim Erkal, Cem Belevi, Müzik, Magazin, Haberler

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