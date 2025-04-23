Rafet El Roman, 23 Nisan'da Kırıkkale'de Sahne Aldı

Şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne aldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser öncesinde konuşan Belediye Başkan Ahmet Önal, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce yaktığı ışığın meşalelerini gördüğünü söyledi.

Atatürk'ün 105 yıl önce dualarla TBMM'yi açtığını hatırlatan Önal, "Egemenliği millete verdi ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. Bunu 105 yıl önce yaptı. Aynı ışık ve kararlılıkla Kırıkkale'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun." dedi.

Konuşmanın ardından sanatçı Rafet El Roman sahne aldı.

Şarkılara eşlik eden binlerce vatandaş, cep telefonu ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.