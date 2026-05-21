Dubai’de konser veren Rafet El Roman'ın dansı geceye damga vurdu

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın Dubai’de verdiği konser sırasında yaptığı sahne hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında kendini müziğin ritmine bırakan sanatçının dansı kısa sürede viral hale geldi.

Sahnede yaptığı sıra dışı figürlerle dikkat çeken Rafet El Roman’ın o anları izleyenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.

“NE YAPMAYA ÇALIŞTI?” YORUMLARI GELDİ

Videoyu izleyen kullanıcılar, sanatçının hareketleri için “Tanımlayamadım”, “Kendinden geçti”, “Sahneye tamamen kaptırdı” ve “Bu nasıl dans?” şeklinde yorumlar yaptı.

Rafet El Roman’ın enerjik tavırları ve sahnedeki rahat halleri konser gecesine damga vurdu.

