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24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Rafet El Roman'dan çapkınlık isyanı: Bırakın da biraz çapkınlığın olsun

Magazin Haberleri

Kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile aşk yaşayan Rafet El Roman, gelen eleştirilere isyan etti. Ünlü popçu, "Bırakın da Rafet El Roman gibi romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok" dedi.

Çapkınlıklarıyla magazin dünyasında ün salan Rafet El Roman, bir süredir kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç'le aşk yaşıyor. Ünlü popçu sosyal medyada olay olan ve eleştirilen aşkıyla ilgili sert konuştu. "Bırakın da Rafet El Roman gibi romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var?" diyen Rafet El Roman, gelen tepki gösterdi.

GENÇ AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Romantik şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinen ünlü popçu Rafet El Roman'ın genç aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda tatilde görüntülenen çift İstanbul'a döndü.

24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Rafet El Roman'dan çapkınlık isyanı: Bırakın da biraz çapkınlığın olsun

ÇAPKINLIK ELEŞTİRİLERİNE İSYAN ETTİ

Nişantaşı'nda sevgilisiyle yürüyüşe çıkan Rafet El Roman, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tatilde görüntülenmeleriyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, üzerine yapışan "çapkınlık" etiketine de isyan etti. Magazin New adlı sayfanın haberine göre ünlü popçu, "Bırakın da Rafet El Roman gibi romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok." dedi.

24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Rafet El Roman'dan çapkınlık isyanı: Bırakın da biraz çapkınlığın olsun

24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Rafet El Roman'dan çapkınlık isyanı: Bırakın da biraz çapkınlığın olsun

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Rafet El Roman Magazin Haberler

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