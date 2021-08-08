PÜTÜRGE İLÇESİ ŞÜKAN MAHALLESİ İLK KEZ ASFALTLA BULUŞTU

GÜRKAN: HİZMET DESTANLARI DAĞILARDA YAZILIYORMalatya genelinde hizmet ve yatırımlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi özellikle kırsal mahallelerde büyük zorluklarla mücadele ederek hizmetlerini sürdürüyor.

GÜRKAN: HİZMET DESTANLARI DAĞILARDA YAZILIYOR

Malatya genelinde hizmet ve yatırımlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi özellikle kırsal mahallelerde büyük zorluklarla mücadele ederek hizmetlerini sürdürüyor. Pütürge İlçesi Tepehan ve Şükan, mahallelerine yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Gürkan'a AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, MASKİ Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları eşlik etti.

SAYIN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Hizmetlerden dolayı teşekkür eden Şükan Mahalle Muhtarı Bedri Dündar, "Mahallemizde yazın tozdan kışın ise çamurdan dolayı çok sıkıntı çekiyorduk. Sayın Başkanıma bizi çamurdan kurtardığı için teşekkür ediyorum" dedi.

GECE GÜNDÜZ BU DAĞLARDA EMEK VERDİLER

Şükan Mahallesinin ilk kez asfaltlandığını belirten Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Bu mahallemiz ilk defa asfalta kavuştu. Hemşehrilerim adına ekibinize çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz bu dağlarda emek verdiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Malatya Milletvekillerimiz, Sayın Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız kırsalda bize çok destek oluyorlar. Pütürge'nin coğrafyası çok geniş ve nüfusumuz az. Nüfusa göre gelen para ile yapmaya kalksak bu yolları yapamayız. Ama hamd olsun Turgut Özal döneminde elektrik gelmişti, AK Parti döneminde de yol, su bütün sıkıntılarımızı çok hızlı bir şekilde gideriliyor. Bu hizmetlerden dolayı Şükan'da yaşayan hemşehrilerim adına tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

BİZİM GÖREVİMİZ HİZMET ETMEK

Pütürge'li hemşehrileriyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, "Pütürge'de gittiğimiz her mahallede çok sıcak bir şekilde bizleri karşılıyorlar. Bizim görevimiz hizmet etmek. Biz yola çıktığımız zaman iki yıl içerisinde mahalle bazında asfaltsız hiçbir yerleşim yerimiz kalmayacak. Allah'a şükür sözümüz yerde kalmadı bütün Malatya'nın genelinde 13 ilçe ve 718 mahallesinin tamamına asfalt götürüldü. Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Ekiplerimiz hizmet destanlarını dağlarda yazıyor. Bu çalışmaları gerçekleştiren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerini tebrik ediyorum. Bu ifadelerimiz siyasi olarak söylenmiş olduğu dile getirilmekte. Yapmış olduğumuz asfalt çalışmaları bu yılla birlikte 3 bin km diyorum ama bunun içinde yama çalışmaları, stabilize çalışmaları ile yol iyileştirme çalışmaları bu 3 bin km asfaltın içinde yer almamaktadır. Bizlere bu imkanı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz vatandaşımıza medeniyetin temel esası olan yolların standartlarını ve kalitesini yükseltmektir. Malatya'nın 718 mahallesine ulaşımda herhangi bir sıkıntı olmadan rahatlıkla gidilebilmekte. Yollarımız asfaltlanarak belirli bir standarda kavuşturulmuştur" dedi.

BÜTÜN SORUNLARA NEŞTER VURUYORUZ

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlerin yanında şehrin içerisinde yıllardır kangren olmuş bütün sorunlara neşter vuruyoruz. Yıllardır çözüm bekleyen birçok yatırım ve hizmeti çözümü noktasında çalışmalar başlattık. Bu hizmetlerimiz arasında yer alan Kuzey ve Güney Kuşak Yolları, Kuzey Çevre Yolu, Vagon Onarım Fabrikası, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Sanayi Sitesi gibi daha birçok hizmetin Malatya'ya kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Bu hizmetlerin birçoğu tamamlandı veya tamamlanmak üzere. Niyet halisane olursa akıbet hayır oluyor. Biz bu yola çıktığımız zaman halisane niyetle çıktık. Cenab-ı Allah şükürler olsun ki bizleri mahcup etmedi. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ülkemizde meydana gelen yangınların biran evvel söndürülmesi en büyük temennimizdir. Yeşil ormanların binlerce canlı türünün yanması içimizi parçalayan bir hadisedir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz müddetçe yapılamayacak hiçbir iş yoktur" şeklinde konuştu.

KOMŞU İL SINIRLARINA KADAR BÜTÜN YOLLARIN YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, "Biz insanın olduğu her yere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hizmet yapma noktasında görev alan ve bu hizmeti götüren kadrolar olarak 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını burada görmekteyiz. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Seçim zamanı vermiş olduğumuz sözlerin yerine getirilmesinden dolayı da Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızın da ifade ettiği gibi iki yıl içerisinde Adıyaman, Sivas, Diyarbakır, Elazığ ve Kayseri sınırına gittiğimiz zaman yolların yapıldığını, su ve kanalizasyon problemleri ile ilgili önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre