Prof. Dr. Saraçoğlu: "Geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız"
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Prof. Dr. Saraçoğlu: "Geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız"

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Saraçoğlu: "Geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız" -Aksaray'da Gençlik ve Tarım Kampına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Saraçoğlu: "Geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız"

-Aksaray'da Gençlik ve Tarım Kampına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu geç öğrencilerle sohbet ederek Türk tarihinin geçmişten günümüze tarım ve tarımsal faaliyetleri hakkında bilgiler verdi

AKSARAY - Aksaray'da 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 120 gencin katıldığı Gençlik ve Tarım Kampına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, "Biz geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız" diyerek gençlerle doğal tarım ve tarımsal kalkınma üzerine sohbet etti.

Aksaray Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hasandağı Mesire Alanı Bozkurt Düzlüğünde gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampına katılan ünlü kimyager Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin doğal tarımı ve tarımsal kalkınma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden gelen 120 gence Osmanlı'nın ziraat imparatorluğu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Saraçoğlu, gençlerin tarımsal faaliyetleri tercih ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve tarımsal kalkınmaya nasıl faydalı olacaklarını anlattı. Kendine özgü sunumuyla gençlere kısa notlar veren Saraçoğlu, Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın proje çalışmalarında nasıl yer alacaklarını örneklerle anlattı. Gençler, tarımsal faaliyetler ve doğal tarımın yapılması hakkında merak ettiği soruları sorarken, Saraçoğlu ise gençlere Aksaray ve doğası hakkında örnekler vererek soruları cevaplandırdı. Kamp yapılan Hasandağı bölgesinin Goji Berry ve hünnap meyvesi üretiminde önemli bir yer olduğunu anlatan Saraçoğlu, doğal tarımın en iyi örneklerinden birinin Aksaray olduğunu gençlere tavsiyelerle aktardı. Osmanlı'nın bir ziraat imparatorluğu olduğunu belirten Saraçoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin gelişimi için, "Biz geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız" diyerek yaptığı açıklamada, "Şimdi Goji Berry olsun, hünnap olsun bunlar Anadolu topraklarına yakışan ürünlerdir. Katma değeri olacak olan ürünlerdir. Ama mühim olan benim için birinci derecede gençlerle, özellikle Osmanlı'nın ziraat imparatorluğunu tartışabileceğimiz bir ortam, sohbet edebileceğimiz ortam var. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Biz geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız. Bunu çok beğendim. Özellikle böyle bir organizasyonun Türkiye'de ilk defa yapılıyor olmasından dolayı da sayın valimizi gerçekten kutluyorum. Yani bu gerçekten örnek alınması gereken bir şey" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu ise, "Hocamla buradayız, kampa birlikte geldik. Hocam bu kadar yoğunluğu içerisinde bizim davetimizi kırmayıp geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Gençlerle çok güzel bir atmosferde çok güzel bir sohbet havası olacağını umuyorum. İnşallah Aksaray'da yaptığımız bu kampın bütün Türkiye'ye model olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Saraçoğlu: 'Geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız'
Prof. Dr. Saraçoğlu: 'Geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız'
Prof. Dr. Saraçoğlu: 'Geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız'
Prof. Dr. Saraçoğlu: 'Geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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Prof. Dr. Saraçoğlu: "Geçmişi geleceğe taşıyacak nesil yetiştirmek zorundayız" - Haberler
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