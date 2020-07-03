Prof.Dr. Çetin'den kurban uyarısı: KKKA, hayvan kanından bulaşabilir
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Prof.Dr. Çetin'den kurban uyarısı: KKKA, hayvan kanından bulaşabilir

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bulaşabileceğini belirterek, "Geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastamız olmuştu.

Prof.Dr. Çetin'den kurban uyarısı: KKKA, hayvan kanından bulaşabilir
03.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:26

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bulaşabileceğini belirterek, "Geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastamız olmuştu. Bu nedenle özellikle elinde yara veya kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemeleri öneriyoruz" dedi. Prof. Dr. Çetin, alınan önlemler ve uyarılar sayesinde son dönemde vaka sayılarında azalma olduğunu belirterek, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkati çekti.

Sivas Cumhuriyet Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, genellikle kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. KKKA hastalığının mayıs, haziran aylarında çok sık görüldüğünü belirten Çetin, son zamanlarda vaka sayılarında düşme yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Çetin, "Bu sene de bildiğiniz gibi kene vakaları daha erken, geçen yıllara göre 1,5 ay daha erken başladı ve 5-6 kat daha fazla bir hızla artıyordu. Özellikle bizim Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hasta sayımızda, sadece Sivas'tan değil bölgemizin ve ülkemizin genelinde bir artış olduğunu biliyoruz. Bu noktada Yozgat, Çorum, Tokat, Amasya, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerini içerisine alan, geniş bir alanda KKKA hastalığını görüyoruz. Başlangıçta özellikle bizim 15 Mart'tan sonra, nisan ayının sonuna kadar vaka sayılarımız bir önceki seneye göre 5-6 kat daha fazlaydı. Ancak bu süreçte gerek medyamızın gerekse diğer sağlık kuruluşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar, insanlarımızın bu konuda bilgilendirilmeleri ve farkındalıkların artırılmalarıyla beraber son 15 gündür vaka artış hızımızda çok ciddi mana da bir düşme oldu. Sağlık Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımız da bu konuda çalışma başlattı. Bu konuda belediye başkanımıza gerekse valimize de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim bölgemiz için bu dönemde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi çok tehlikeli boyutlara gelmişti ancak son iki haftadır da vaka sayısı artışında bir azalma görmekteyiz" dedi.

'ERKEN TANI VE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ'KKKA hastalığında insanların vücut direncinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, "KKKA, zoonotik hastalık dediğimiz hayvanlardan insana bulaşan bir hastalıktır. Tıpkı Covid-19 gibi. Bizim bu nokta da bu hastalığı alan insanların vücut direnci çok önemli ve değerlidir. Yani kişinin bünyesi, ikinci bir hastalığı olup olmadığı, yaş durumu, virüsü aldıktan sonraki hastalığın meydana gelme aşamaları ve onun ağır geçip geçmediği veya ölümle sonuçlanıp sonuçlanmadığını çok önemli derecede etkilemektedir. Bir de bu tür hastalıklarda erken tanı ve erken tedavi çok önemlidir. Ben vatandaşlarımıza çağrı da bulunmak istiyorum. Eğer herhangi bir kene yapışması hikayesi varsa, kenelerin ısırma hikayesi varsa, kendisi bile keneyi çıkarmış olsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidip, tahlillerini yaptırması ve bu tahlillerin sonucunda da kendisinin takip edilmesi çok önemli ve değerlidir. Eğer ilk 2 ve 3 gün içinde hastaneye gelirlerse iyileşme olanağı da çok yüksek oluyor" diye konuştu.'HAYVAN KANINDAN BULAŞIYOR'Yaklaşan Kurban Bayramı konusuna da dikkat çeken Prof. Dr. Çetin, daha önce Kurban Bayramı'nda kesilen bir hayvanın kanından temas sonrası insana bulaşan KKKA vakasına rastladıklarını söyledi. Bölgede hayvanların yüzde 6 ile 12'sinin KKKA hastalığı geçirdiğinin tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:

"Geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastamız da olmuştu. KKKA yüzde 90 oranında bir şekilde hayvancılıkla ilgilenen insanlarda gözüküyor. Ama yüzde 10 oranında da hayvanların etiyle, sütüyle veya onların kanıyla, derisiyle işlem yapan insanlarda da görülebiliyor. Ondan dolayı da biz veterinerleri, kasapları ve sağlık çalışanlarında ciddi manada tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Ama kurban kesim esnasında da mutlaka insanlara normal sağlam deriden girmez. Ancak elinde bir kesik var, bir yara varsa KKKA'lı bir hayvanın kanıyla temas ettiği zaman hastalanma vakaları bildirilmektedir. Ben insanlarımızı bu yönde de tedbir almaları, özellikle bu bölgeden hayvan alıp kesen insanları da bu nokta da uyarmak istiyorum. Yani Kurban Bayramı'nda KKKA hastalığının, hasta hayvanların kanından insanlarımıza geçmesini de arzu etmiyoruz. Bu noktada mutlaka ellerinde eldivenle çalışmalarını öneriyorum. Özellikle elinde yara veya buna benzer kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemelerini öneriyoruz ve hem insanlarımızın hem de bölge insanlarımızı bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."


Kaynak: DHA

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