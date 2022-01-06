Karantina süresi kaç gün? Türkiye'de her geçen gün artan pozitif vaka sayılarının ardından karantina süresi en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Özellikle delta ve omicron varyantlarının ülkemizde çok görülmesiyle birlikte vaka sayılarında 2022'nin ilk günlerinde büyük yükseliş gözlemlenmiş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları tedbirli olmaları konusunda tekrar uyarmıştı. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından internette en çok "Pozitif vaka karantina süresi kaç gün? Karantina süresi kaç gün? Karantina süresi düştü mü?" soruları araştırılmakta. Pozitif ve temaslı kişilerin karantina süresi ve koronavirüs varyantlarının belirtileri ile ilgili en güncel bilgiler haberimizde.

POZİTİF VAKA KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Pozitif vaka karantina süresi 5 Ocak günü toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası güncellendi. Pozitif vaka karantina süresi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı ve 7 gün olarak belirlendi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar, 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" diye konuşt

TEMASLI KİŞİLERDE KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Temaslı kişiler 3 ay içerisinde hatırlatma dozu aşısı olduysa ya da koronavirüse yakalandıysa karantinaya alınmaz. Ancak 3 ay içerisinde hatırlatma dozu almadıysa 7 gün karantinada kalması gerekmektedir. Semptom takibi yanı sıra 5. günde koronavirüs testi sonucuna göre karantina süresi erken bitirilebilir.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ise şu şekilde. Bakan Koca, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirtlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar, 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" diye konuştu.

AVRUPA'DA KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Türkiye'nin yanı sıra Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılmakta. Bu nedenle Avrupa kritik işgücü kıtlığı riski ile karşı karşıya. Avrupa Ülkeler,, enfeksiyonları kontrol altına almak ve hastaneleri korumak için zorunlu maske gibi sınırlama önlemlerini yeniden uygulamaya başladı. Başta İngiltere, İspanya, İrlanda, Fransa ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri de enfekte kişiler için izolasyon sürelerini kısalttığını açıkladı.

OMİCRON VE DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NEDİR?

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı.



GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.



DELTA VE OMİCRON VARYANTI İLE GRİP ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?



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