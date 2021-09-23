Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu - Haberler
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Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de elinde pompalı tüfekle çevreye tehditler savuran şüpheli, silahı doğrultunca polis tarafından omuzundan vuruldu. Lastiği patlak kamyonla kaçmak isteyen yaralı şahıs, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalanırken, silahların ateş edildiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokaktaki inşaatta yaşanan Kavga sonrasında dışarı çıkan H.K. elindeki pompalı tüfekler etrafa tehditler savurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsa elindeki silahı bırakmasını ve teslim olmasını söyledi. Ancak H.K. silahı doğrultunca polislerin açtığı ateş sonrasında omuzundan yaralandı.
PATLAK LASTİKLE VE YARALI VAZİYETTE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Polis ekipleri, durması için kamyonun lastiğine de ateş etti. Ancak şahıs patlak lastikle ve omuzunda yaralı şekilde bir süre daha kaçmaya devam etti. Artık ilerleyemeyeceğini anlayan H.K. bir sokağa girmek istediği sırada park halindeki araca çarparak durdu. Kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından indirilerek gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 16 sabıkası olduğu öğrenilen H.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
"ARACIN LASTİKLERİNE 3 EL ATEŞ EDİLMİŞTİ, BİZDE PANİKLE ÇIKTIK"
Şüphelinin yakalandığı yerde esnaf olan Murat Çanga, "Dükkandaydık biz. 3-4 el ateş edildi. Biz de bir panikle çıktık. Eczanenin önünde polisler yere yatırmıştı vatandaşı. Kamyonet vardı zaten orada. 3 el ateş edilmişti camdan lastiklerine falan. Çocuk bağırıyordu. Herhalde polise ateş edilmiş" şeklinde konuştu.
POLİSİN ATEŞ ETTİĞİ O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Bahçelievler'de pompalı tüfekli şahsın teslim olmasını söylediği ve silahın doğrultulması sonucu ateş açıldığı o anlar kameraya yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın küfürler ederek tehdit savurduğu, polisin ise uyarılarda bulunduğu ve sonrasında ise silahla ateş edildiği görülüyor.
(Furkan Tan - Selim Bayraktar/İHA)

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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