ABD'li Temsilciler Kiev'de: Witkoff ve Kushner'dan Barış Mesajları, Zelenskiy'den Üçlü Toplantı Çağrısı

Abd Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, " Moskova'da büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Yeni fikirler duyduk" dedi. Trump'ın damadı Jared Kushner ise taraflar arasındaki muhtemel barış müzakerelerine ilişkin, "Başarıya ulaşacağımız kesin değil, yine de bunun için çaba göstermek çok önemli" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Üçlü toplantıların gerçekleştirilmesi için her şey yapılmalı" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, dün Moskova'nın ardından bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Zelenskiy ve ABD'li temsilciler, temasları sonrasında ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelenskiy ve Avrupalı ulusal güvenlik uzmanlarının da katıldığı üst düzey görüşmelerin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Witkoff, "Başkan Trump, Jared ile benden buraya gelmemizi ve görüşmelerle müzakereleri yeniden başlatmamızı istedi. Çünkü bu kendisi için son derece önemli bir konu. Başkan'ın, Başkan Yardımcısı'nın (James David Vance) ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatıyla geldik. Moskova'daki görüşmelerin ve şimdi Kiev'deki görüşmelerin gidişatı konusunda kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz" dedi.

Kushner: "Her iki tarafla da konuştuk, yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz"

Jared Kushner ise Moskova ve Kiev'de son birkaç gündür silahların susmuş olmasının olumlu olduğunu ifade ederek, "Diğer yandan Başkan'ın gerçekten ulaşmak istediği sonuç, ülkeler arasında hiçbir çatışmanın olmadığı ve her iki ülkenin de potansiyelini gerçekleştirmeye odaklanabildiği bir ortamdır" dedi.

Kushner, "Başkan Trump, Steve ile beni gerçek anlamda kapsamlı bir barış paketi oluşturmakla görevlendirdi. Bu uzun, zorlu ve duygusal bir mücadele. Çözüme ulaşacaksak, bunu birlikte yapmalı ve sonradan ayakta kalabilecek kalıcı bir çerçeve oluşturmalıyız" dedi.

Dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendiren Kushner, "Başkan Putin ile dün çok yapıcı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Putin ile çok güçlü bir diyalog gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar değerlendirilmeyen fikirleri masaya yatırdıklarını ifade eden Kushner, "Biz çok sayıda soru sorduk. O da çok sayıda soru sordu. Bunların şimdi tartışılıyor olması son derece önemli. Steve ile düşüncemiz, yaklaşık altı ay önceki üçlü formata dönmenin verimli olacağı. Her iki tarafla da konuştuk ve yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. Üçlü görüşmelerde herkes birbiriyle doğrudan konuşuyor ve bizim Rusya'nın tutumunu Ukraynalılara ve Ukrayna'nın tutumunu Ruslara iletmemiz gerekmiyordu. Herkes birbiriyle Rusça konuşuyor ve meseleleri oldukça dostane bir şekilde tartışabiliyordu. Bunun verimli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sürece katkı sağlayacak birçok yeni fikir ortaya koyduklarını söyleyen Kushner, hem Rus hem de Ukrayna tarafı ile iletişimin sürdüğünü ifade ederek, "Bir yol ve diyalog mevcut ancak çözülmesi zor bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

"Başarıya ulaşacağımız kesin değil, yine de bunun için çaba göstermek çok önemli"

Savaşın bedelinin çok ağır ve yürek parçalayıcı olduğunu vurgulayan Kushner, görüşmelerin sürmesinin önemine dikkat çekerek, "Süreç hızlı da ilerleyebilir, yavaş da. Fakat bu toplantılar ve diyalog olmazsa gerçekleşmesi mümkün değildir. Doğru şartları oluşturabilmek için perde arkasında çok çalışıyoruz. Bu son derece zor bir sorun, ama deneyeceğiz. Başarıya ulaşacağımız kesin değil ama yine de bunun için çaba göstermek çok önemli" dedi.

Kushner, "Putin'in ulaşmak istediğini ifade ettiği belirli hedefleri olduğunu düşünüyorum. Ancak bu süreç tamamlandığında ülkesiyle ilgili başka beklentileri de karşılanabilir. Oraya ulaşacak yolu bulmak için olumlu diyaloğu sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında ABD'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya hazır olup olmadığı sorusuna Kushner, "En iyi sonucun ne olabileceğini ve bütün insanlara fayda sağlayacak şeyin ne olduğu ilkelerinden hareket ederek düşünmemiz gerekiyor. Başkan Trump, iş dünyasından gelen bir isim. İş dünyasında meseleler, 'kazan-kazan' anlayışıyla değerlendirilir. Her iki tarafın da çıkarına olanı yapabileceği fırsatlar oluşturmaya çalışılır. Savaşta herkes kaybeder. İş dünyası ve barış ise herkesin kazanabileceği sonuçlar üretir" şeklinde cevap verdi.

Zelenskiy: "Üçlü toplantıların gerçekleştirilmesi için her şey yapılmalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ABD'li temsilcilerin üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması teklifine destek vererek, "Üçlü toplantıların gerçekleştirilmesi için her şey yapılmalı. Bu, üçlü bir toplantı veya Avrupalı ortakların da katıldığı genişletilmiş bir toplantı olabilir. Ancak Rusya'nın hangi formatı kabul edeceğini göreceğiz" dedi.

Ukrayna'nın balistik füze savunması konusunda zayıf olduğunu ve buna acilen çözüm arayışı içinde olduklarını da ifade eden Zelenskiy, "Son günlerde yaşananlar gerçekten korkunç. Putin'in bunu kendi seçimlerinden önce yaptığından kesinlikle eminim. Saldırıların sayısını artırıyor. Gördüğünüz gibi çocuklarımıza dehşeti yaşatıyorlar. Sabahtan geceye kadar saldırıyorlar. Bu yeni bir taktik ve biz de şimdiden aynı şekilde karşılık veriyoruz" dedi.

Barış görüşmelerinde gerçekten yeni olan bazı fikirler ortaya konulduğunu ve Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın önümüzdeki haftalarda bazı ayrıntıları ele alacağını da ifade eden Zelenskiy, bunları derinlemesine analiz ederek bunların Ukrayna'yı barışa yaklaştırıp yaklaştırmayacağını anlamaya çalışacaklarını söyledi.

Ukrayna'nın savaş alanındaki konumunun güçlendiğini ve Donbas bölgesinin birçok açıdan Ukrayna'nın kalesi konumuna geldiğini söyleyen Zelenskiy, "Rusya'daki seçimlerin ardından özellikle Donbas cephesi için bir seferberlik yapılacağını düşünüyorum. Orada birçok jeopolitik mesele belirleniyor. Askerlerimiz çok iyi direniyor ve bu, bize diplomaside fırsat sağlıyor" dedi.

Savaşın önümüzdeki kış da devam edebileceğine dikkat çeken Zelenskiy, "Kış, büyük bir sınama olacak. Bu nedenle finansman konusunu da görüşüyorum. Finansman açığı, ordumuz, insani ihtiyaçlarımız ve savunma üretimi açısından ciddi bir sorun" dedi.

Witkoff: "Moskova'da büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

Basın toplantısında Özel Temsilci Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu yıl Trump ve Zelenskiy ile bir zirve gerçekleştirmeye hazır olup olmadığı yönünde bir soruya doğrudan cevap vermemeyi tercih etti. Witkoff, "Moskova'da büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Yeni fikirler duyduk. Başkan Zelenskiy'in de sözünü ettiği üçlü görüşme formatının yakında açıklanmasını umuyoruz. Moskova'da birçok önemli ve makul fikri görüştük ve bunları Kiev'e getirdik. İş birliğinin kritik olduğuna inanıyoruz. E3 grubu ülkelerinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) ulusal güvenlik danışmanlarının bugün burada olmasının nedeni de budur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı