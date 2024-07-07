Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Zekeriya Yapıcıoğlu, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) genel başkanlığına yeniden seçildi.

HÜDA PAR KONGREYE GİTTİ

HÜDA PAR 5. Olağan Büyük Kongresi, "Adil Sistem, Hakça Paylaşım" sloganıyla Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrenin gerçekleştiği salona, partinin renklerindeki flamalar ve "Güçlü Aile, Ahlaklı Nesil, Temiz Toplum" yazılı bir pankartın yanı sıra Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlerde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının fotoğrafları da asıldı.

YAPICIOĞLU KONGREDE TEK ADAY OLDU

Mevcut Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, salona girişinde partililerce ayakta alkışlanarak tezahüratlarla karşılandı. Salonda bulunan partililer Filistin'e destek sloganları attı, tekbir getirdi. Sanatçılar tarafından şarkılar seslendirildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Divan başkanlığı seçiminin ardından mevcut Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, yapılan teklifle yeniden aday gösterildi. Tek aday olarak kongreye giren Yapıcıoğlu, kongreye katılan partililer ve davetlilere teşekkür etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

"GAZZE'DE YAŞANANLAR KÜRESEL BİR TERÖRİZM"

Gazze'de "vahşi Siyonizm"in 9 aydır Müslümanları katlettiğini söyleyen Yapıcıoğlu, yaşanan zulme karşı partililerin her zaman üzerlerine düşeni yapmak için koşturduğunu dile getirdi. Gazze'de "postmodern" bir vahşet yaşandığını söyleyen Yapıcıoğlu, siyonizmin çağın en büyük terörizmi olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Filistin'de, özelde Gazze'de yaşanan, pek çok bileşeni olan küresel bir terörizmdir.

"SİYONİSTLER GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE SOYKIRIM YAPIYOR"

Siyonistler, bu küresel bileşenlerin silahlı kanadıdır. Kimisi bu vahşet için uluslararası sistem içinde zemin hazırladı, kimisi personel imkanı sağladı, kimisi para veriyor, kimisi silah. Siyonistler, sırtlarını onlara dayamış, gözlerimizin önünde soykırım yapıyor."

Küresel terörün ancak küresel bir dayanışmayla bertaraf edileceğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, Müslümanları ve bütün insanlığı bu küresel terörün bir bileşeni veya sessiz seyircisi olmayacaklarını haykırmaya davet etti. Yapıcıoğlu, Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşması için ilk günden bu yana gayret gösterdiklerini ve bu konudaki olumlu çabaları desteklediklerini kaydetti.

"KENDİ ANAYASAMIZI KENDİMİZ YAPALIM"

Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un gayretlerini önemsediklerini aktaran Yapıcıoğlu, bununla beraber kendi görüşlerini de ortaya koyduklarını söyledi. Bu konuda bütün taraflara çağrıda bulunan Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Gelin, kendi anayasamızı kendimiz yapalım, kendi anayasamızı kendi milletimizin ihtiyaçları için yapalım. O anayasa, her şeyden önce bizim anayasamız olsun. Bizim inancımızın, bizim ihtiyaçlarımızın, bizim endişelerimizin, bizim taleplerimizin, bizim hedeflerimizin karşılığı olsun. Onda, dışarının etkilerini değil, kendimizi bulalım. Sivil, adil ve bütün memleketi kucaklayan bir anayasa olsun."

"ANA DİLDE EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLER KALDIRILMALI"

Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin de anayasa meselesiyle doğrudan ilişkili olduğunu dile getirerek, Türkiye'de anayasalar değiştikçe Kürt meselesinin de derinleştiğini savundu. Kürt meselesinin çözümünün Türkiye'yi büyüteceğini ve güçlendireceğini belirten Yapıcıoğlu, "Ana dilde eğitim hakkını temel bir hak olarak görüyoruz ve ana dilde eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında ailenin önemine de değinen Yapıcıoğlu, aile meselesinin stratejik bir mesele olduğunu vurguladı. Herkesi ailenin korunmasına yönelik bilinç hareket etmeye davet eden Yapıcıoğlu, bu konuda etkili yasal düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı. Yapıcıoğlu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni olumlu karşıladıklarını ancak aslolanın uygulama olduğunu söyledi.

Eğitim sisteminin, Milli Eğitim Temel Kanunu ile "engelli" olduğunu savunan Yapıcıoğlu, bu engel aşılmadıkça bakanların iyi niyetli çabalarının asla istenen sonuçları vermeyeceğini dile getirdi Kongrenin millet, memleket ve partisi için hayırlara vesile olmasını temenni eden Yapıcıoğlu, yeni seçilecek yönetime başarılar diledi, görevi devredeceklere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Yapıcıoğlu'nun konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Oylamaya katılan 641 delegeden 640'ının oyunu alan Yapıcıoğlu yeniden HÜDA PAR genel başkanlığına seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.