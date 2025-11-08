Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, 8 Kasım Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerle Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif törende aynı platformda yer aldı.

"BU KARDEŞLİĞİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü bağa vurgu yaptı. Aliyev, "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçitte yer alması bizim için özel bir anlam taşıyor. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren gösterdiği siyasi ve manevi destek bize güç verdi, halkımızı cesaretlendirdi. Azerbaycan halkı bu kardeşliği asla unutmayacak." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ ÜLKENİN BİRLİĞİ VE DAYANIŞMASI"

Pakistan askerlerinin ilk kez Azadlık Meydanı'ndaki törende yer aldığını hatırlatan Aliyev, "Bu, üç ülkenin kardeşliğini ve dayanışmasını gösteriyor" dedi.

"ERMENİLERİN HAYALİ GERÇEK OLDU"

Konuşmasında Ermenistan'a da göndermede bulunan Aliyev, "Ermeniler, Bakü'de çay içeceklerini söylüyorlardı. Hayalleri gerçek oldu. Şimdi mahkemede hesap veriyor, cezaevinde Azerbaycan çayı içiyorlar. Tankları ise Trofe Parkı'nda sergileniyor." sözleriyle dikkat çekti.

ERDOĞAN: TÜRK DÜNYASININ BİR GURUR VESİLESİDİR

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını biliyorum. Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ'da attığı her adım istikbal uğruna dökülen her damla kan, şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Askerlerimiz 2 devlet tek milletin temsilidir" ifadelerine yer verdi.

"PAŞİNYAN'IN ADIMLARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

"Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan'ın da cesur adımlarını memnuniyetle takip ediyorum" diyen Erdoğan, "Yıllarca şairler Karabağ için işte böyle özlem dolu şiirler yazmıştı. İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. Allah'a hamdolsun, bugün Laçin'den Şuşa'ya, Zengilan'dan Hankendi'ne, Hocalı'dan Fuzuli'ye kadar Karabağ'ın her karışında huzur var, kalkınma var, barış, refah ve özgürlük var. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek. Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan'ın da cesur adımlarını memnuniyetle takip ediyorum. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa inşallah yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada can Azerbaycan'ın kat ettiği ilerlemeden kıvanç duyuyoruz" şeklinde konuştu.