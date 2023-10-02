YSK, yerel seçim için adres güncellemesi için yeni imkan tanıdı

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçim için 1 Ekim 2023 tarihinden kurul tarafından ilan edilecek seçim takviminde belirlenecek askı süresinin başlangıç tarihine kadar adres güncellemesi yapılabileceği kararıyla ilgili açıklama yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçim için 1 Ekim 2023 tarihinden kurul tarafından ilan edilecek seçim takviminde belirlenecek askı süresinin başlangıç tarihine kadar adres güncellemesi yapılabileceği kararıyla ilgili "Çağrımız sonrası, Resmi Gazete'de yayınlanan YSK'nın bu kararıyla birlikte adres değişikliği için yeni imkan tanınması ve Komisyonun yaptığı ön çalışmanın da bu şekilde olması olumlu bir gelişmedir" dedi.

Fethi Açıkel, 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçim öncesi adres bildirimi için son tarih olan 1 Ekim 2023 tarihinin ertelenmesi konusunda çağrı yapmıştı.

YSK'nın yeni uygulamasına göre; yerel seçimde oy kullanacak seçmenlerin listesi, 1 Ocak 2024'ten sonra askıya çıkacak. Ancak bu listeler 1 Ekim 2023 MERNİS sistemi üzerinden oluşturulmuş olacak. 1 Ekim 2023 - 1 Ocak 2024 arasında adres değişikliği yapan seçmenler için ise askı sürecinde itiraz hakkı tanınacak. Adres değişikliği sonrası seçmen kütüklerini değiştirmek isteyen seçmenler, nüfus müdürlüklerine bizzat başvurarak aldıkları yeni adreslerine ilişkin onaylı belgeleri, ilçe seçim kurullarına teslim edecek ve bulundukları adreste oy kullanabilecek.

YSK'nın kararını değerlendiren Açıkel, "Geçen hafta yaptığımız çağrıda 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirim yapma zorunluluğunun, başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm seçmenler için sıkışıklık yarattığına dikkat çekip, bu tarihin uzatılması için çağrı yapmıştık. Henüz barınma sorununu çözemeyen üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere yüzbinlerce seçmenimiz adres değişikliği yapamamış durumda ve eski uygulama devam etseydi bu seçmenler bulundukları illerde oy kullanamayacaktı. Artan ulaşım masrafları nedeniyle, seçim günü oy kullanmaya gidemeyen yüzbinlerce seçmenimizin iradesi sandığa yansımamış olacaktı" dedi.

Açıkel, "Çağrımız sonrası, Resmi Gazete'de yayınlanan YSK'nın bu kararıyla birlikte adres değişikliği için yeni imkan tanınması ve Komisyonun yaptığı ön çalışmanın da bu şekilde olması olumlu bir gelişmedir. Yeni uygulamaya göre: Yerel seçim için seçmen listeleri muhtarlıklarda 1 Ocak 2024'ten sonra askıya çıkacak. Askıya çıkacak listeler, 1 Ekim 2023'te MERNİS'ten gelmiş olan bilgilere göre hazırlanacak. Seçmenlerimiz listelere itiraz ederek, değişiklik yapabilecek. Askıya çıkacak seçmen listelerinde güncel adresinin bulunmasını isteyenler, nüfus müdürlüğünden alacakları yeni adreslerine ilişkin onaylı belgeleri, ilgili ilçe seçim kuruluna bizzat sunacak. CHP olarak, vatandaşlarımızın anayasal haklarını yerine getirebilmeleri ve yerel seçim sürecinin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi için takibimizi ve uyarılarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.