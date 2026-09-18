Zülfü Livaneli istedi, YENİ Parti Bursa mitinginde şarkıyı değiştirdi

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Zülfü Livaneli'nin YENİ Parti mitinglerinde “Yiğidim Aslanım” eserinin kullanılmaması yönündeki ricasının ardından parti müzik listesinde değişikliğe gitti. Özgür Özel'in katıldığı Bursa mitinginde Livaneli'nin “Merhaba” şarkısı çalındı. Livaneli'nin Bursa'ya gönderdiği mesajı da Özel meydanda yurttaşlarla paylaştı.

YENİ PARTİ BURSA MİTİNGİNDE “MERHABA” ÇALDI

Sanatçı Zülfü Livaneli, kendisine ait “Yiğidim Aslanım” adlı eserin YENİ Parti mitinglerinde kullanılmaması yönünde partiye ricada bulunmuştu. Livaneli, eserin bir ağıt olduğunu ve mitinglerdeki enerjiyi düşürebileceğini ifade etmişti.

Livaneli'nin bu açıklamasının ardından YENİ Parti, mitinglerde kullandığı müziklerde değişikliğe gitti. Özgür Özel'in katılımıyla Bursa'da düzenlenen mitingde bu kez Livaneli'nin “Merhaba” adlı şarkısı çalındı.

LİVANELİ'DEN BURSA'YA MESAJ

Bursa mitinginde konuşan Özgür Özel, Livaneli'nin de buluşmayı takip ettiğini belirterek sanatçının meydana gönderdiği mesajı yurttaşlarla paylaştı.

Livaneli mesajında, “Meydana selam söyle; yeni partililere, yeni umuda selam söyle. Yeni bir umuda merhaba, benden selam olsun Bursa'ya.” ifadelerini kullandı.

“YİĞİDİM ASLANIM” İÇİN NE DEMİŞTİ?

Livaneli daha önce yaptığı açıklamada “Yiğidim Aslanım”ın kullanılmasını yasaklamadığını, YENİ Parti'nin isterse eseri yeniden çalabileceğini söylemişti. Sanatçı, bunun yerine mitinglerde “Ey Özgürlük” veya “Merhaba” gibi eserlerin kullanılabileceğini Özgür Özel'e bir dostu aracılığıyla ilettiğini açıklamıştı.