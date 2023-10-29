Yozgat'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Yozgat'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törende Vali ve Belediye Başkanı halkın bayramını kutladı, öğrenciler şiirler okudu ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Valiliği'nde düzenlenen kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törene katılanların bayramını kutladı.

Çiçek, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların zirvede açtıkları Türk bayrağını Vali Çiçek'e teslim ettiği program, geçit töreniyle son buldu.

Öte yandan, Kayseri'deki birçok okulda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Mehmet Saygılı'nın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Makas, törendeki konuşmasında, "Bugün tarihimizin en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. 7 düvele karşı mücadele ederek kazandığımız Cumhuriyet'imizin 100. yılını birlikte idrak ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, öğrenciler şiir okudu, drama gösterisi sunuldu. İl Jandarma Komutanlığı asayiş köpeği "Tutar" da törende gösteri yaptı.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Niğde

Niğde'deki tören, Vali Cahit Çelik'in, makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halkın bayramını kutladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çelik, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri, büyük bir devrim ve eşsiz bir armağanı olan Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını büyük gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği, halk oyunları gösterisinin sunuldu ve şiirlerin okunduğu törende, İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, silahlı gösteri sundu, Komando Marşı'nı okudu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığına bağlı pilotların, helikopterle piramit gösterisi yaptığı tören, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Sivas

Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibi gösteri sundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, il protokolü ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle son buldu.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Özkan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi'nin gösterisinin yer aldığı ve şiir okunan program, geçit töreniyle sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşmanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından 100 kişilik ekip, halk oyunu gösterisi sundu.

Kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.

Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Geçit töreninin ardından konuşan Vali Fidan, Cumhuriyet'in milli iradeyi esas alan bir yönetim sistemi olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, hiç kimseyi ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaşı eşit bir şekilde kucaklayan, inanç ve hürriyetlerin teminat altına alındığı bir değerler bütünüdür." diye konuştu.

Halk oyunu ekibinin sahne aldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim alan "nefes" adlı köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi.