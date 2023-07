Yılmaz Büyükerşen'in erken adaylık açıklaması tartışılıyor

Başkanlığı 24 yıldır süren 86 yaşındaki Büyükerşen ile ilgili değerlendirmeler

Eskişehir BB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan :

"Tayyip beyin 22 yıldır iktidarını 'yeter artık' diye eleştirenlerin ne diyeceklerini merak ediyorum"

"CHP'li belediyeleri yöneten belediye başkanlarının ve kadrolarının heyecanları kalmamıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Bakanı İsmail Candemir:

"Tehlikeyi gördü ki erkenden adaylık açıklama ihtiyacı duydu"

"Büyükerşen son 3 dönemdir sadece makyaj yapıyor, şehrin temel ihtiyaçlarına bakmıyor"

"Cumhur İttifakı'nın vatandaşların talepleri doğrultusunda adaylar belirleyerek Eskişehir'i bu zihniyetten kurtarmaları gerekiyor"

Vatandaşların geneli değişimden yana

Murat Seven,"Zamanı gelince her şeyin bir değişmesi lazım"

Fazıl Özkara, "İlk dönemlerde güzel yürüttü, artık yürütmüyor"

Münevver Güneş, "O kadar pırıl pırıl gencimiz boş duruyor, onların yolu açılsın"

Muhterem Zengin, "Değişim olmasını istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere aylar kala aday olduğunu açılaması siyasi partiler ve toplumunun çeşitli kesimlerinde farklı yorumlanıyor. Vatandaşların büyük bölümü, yaşı hayli ilerleyen Büyükerşen'in çalışmalarını beğense de daha genç bir belediye başkanına fırsat verilmesini isterken, Cumhur İttifak üyesi AK Parti ve MHP'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Odunpazarı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan, 25 yıldır göreve yapan Büyükerşen'in adaylık açıklamasına arkadaşlarının ne diyeceklerini merak ettiğini anlattı. İHA Muhabirine konuşan Özcan, "CHP kanadında gördüğümüz kadarıyla iş biraz erken başladı. Tabii ki belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanının bu süreç içerisinde bir takım düşünceleri ve talepleri vardı. Ama gördüğümüz kadarıyla şu anda Yılmaz bey son noktayı koyarak aday olduğunu bir gazeteciye vermiş olduğu röportajdan anlıyoruz. Yılmaz bey şu anda 5'inci dönemince belediye başkanlığı yapıyor. Dolayısıyla da biz Tayyip beyin 22 yıldır iktidarını 'yeter artık' diye eleştiren bu arkadaşların Yılmaz beyin 25 yıllık belediye başkanlığına ne diyeceklerini merak ediyorum işin açıkçası. Ama gerçek olan bir şey var ki kendileri bu konuyla ilgili karar almıştır, saygı duymak lazım" dedi.

"Belediye başkanlarının ve kadrolarının heyecanları kalmamış"

Murat Özcan, "Şunun bilinmesini istiyorum ki, merkezdeki CHP'li belediyeleri yöneten belediye başkanlarının ve kadrolarının heyecanları kalmamıştır. Bu şehir 10-15 yıldır kendini tekrar ediyor maalesef. Dolayısıyla da tekrar eden bu kadrolar eğer bundan sonra da hizmet anlamında tekrar etmeyi düşünenler şunu iyi bilsinler ki şehrin bu anlamda gelişmesinin önündeki en büyük sıkıntı. Kendini tekrar eden belediye başkanları ve kadrolarıdır. Allah'ın izniyle AK Parti grubu olarak biz de seçime çok iyi hazırlanıyoruz ve hazırlanacağız. Şehrin bu kadar butik bir şekilde kalmasını, gelişmesinin engellemesini ve aynı zamanda da şehrin kendisini tekrar etmesinin önüne geçeceğiz. Eskişehir'in önünü açacağız inşallah." dedi.

Candemir, "Tehlikeyi gördü ki erkenden adaylık açıklama ihtiyacı duydu"

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Bakanı İsmail Candemir ise, Büyükerşen'in adaylık açılması için "Bizim için sürpriz değil, bizim zaten beklediğimiz bir durumdu" dedi. Yılmaz Büyükerşen'in daha önce seçime yakın tarihlerde vatandaşın kendisinden çok talep olduğunu, baskı olduğunu ima ederek aday olduğunu hatırlatan Candemir, "Sürpriz olan buydu. Bu sefer demek ki tehlikeyi gördü ki erkenden adaylık açıklama ihtiyacı duydu. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kendi dengeleri, yerel dengeleri söz konusu. Ama bizim için sürpriz olan bir açıklama değil, biz zaten Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday olmasını bekliyorduk" diye konuştu.

"Büyükerşen son 3 dönemdir sadece makyaj yapıyor, şehrin temel ihtiyaçlarına bakmıyor"

Büyükerşen'in son 15 senedir Eskişehir'e verdiği herhangi bir hizmetin söz konusu olmadığını anlatan İsmail Candemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"İnsanlar gibi kentlerin de temel ihtiyaçları vardır. Altyapı, ulaşım, imar, yeşil alanlar, sosyal donatılar. Baktığımız zaman son 15 yıldır bunlarla alakalı olarak Eskişehir'de hiçbir yatırım yapılmıyor. Kimi insanın öncelikleri makyaj yapmak olabilir, ama bu bir temel ihtiyaç ya da öncelik değildir. Büyükerşen son 3 dönemdir sadece makyaj yapıyor, şehrin temel ihtiyaçlarına bakmıyor. Bizim altyapı problemlerimiz var. Bakın Yılmaz Büyükerşen iktidar olduğu zaman Eskişehir'de 100 bin civarında araç söz konusuydu. Bugün ise 300 küsur bin civarında araç var. Yol yapmıyorsunuz, alt-üst geçit yapmıyorsunuz, bat çık yapmıyorsunuz, bulvar açmıyorsunuz. Nüfus artıyor, insan sayısı artıyor, araç sayısı artıyor, otopark yok, yol yok. Şehir içi ulaşımdan başlayarak bir ton sıkıntı çekiyoruz. Bunun yanı sıra son 3-4 yıldır mevsim normallerinin dışında değişik hava yağışları almaya başladık. Onu artık küresel ısınmanın getirdiği bir sonuç olarak normal kabul etmemiz gerekiyor. Ama Eskişehir'de her yağışta şehrin her tarafını su basıyor. Altyapıyla alakalı hiçbir yatırım yapmıyorsunuz, sadece şehrin merkezine makyaj yapıyorsunuz, buna da belediyecilik diyorsunuz. Bu algıyla da ne yazık ki 5 dönemdir seçim aldınız, 6'ncı dönem için de aday oluyorsunuz. Eskişehir halkı inşallah artık bunun farkına varmıştır. Tabii ki vatandaşın farkına varmasından ziyade Cumhur İttifakı'na mensup partilerin de bunu artık görüp, vatandaşların talepleri doğrultusunda adaylar belirleyerek Eskişehir'i bu zihniyetten kurtarmaları gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi, genel başkanımızın, genel merkezimizin talimatları doğrultusunda yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Eskişehir'le alakalı gerekli çalışmaları yapıp, sayın genel başkana ve genel merkeze iletiyoruz. Yerel seçimlerde başarılı olmak için neyin gerektiği konusunda şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bunları da peyderpey genel merkezimizle paylaşıyoruz. Dediğimiz gibi inşallah yapılacak olan 2024 yerel seçimlerinde Eskişehir, özellikle merkezdeki belediyeler bu zihniyetten kurtulur diye umut ediyoruz. Bunun için de çalışıyoruz."

"Yaş itibariyle yine eskisi kadar etkin olamayacağının farkındayım, değişim olması şart"

Vatandaşlardan Murat Seven ise, Yılmaz Büyükerşen'i adaylık konusunda desteklediklerini, ancak son dönemlerde çeşitli sağlık sorunları olduğundan bahsedildiğini belirtti. Seven, "Bizim beklentimiz yine eskisi gibi aktif ve atak olması. Şu ana kadar yapılanlardan, Eskişehir'e kazandırılanlardan dolayı çok mutluyuz. Bireysel olarak ben Türkiye'nin birçok şehrini gezdim, gerçekten Eskişehir gibisi yok. Yılmaz hocayı geçmişten bugüne kadar yaptığı kazandırdığı görseller ve etkinlikler bakımından tebrik ediyorum. İnşallah her şey eskisi gibi olur. Tabii yaş itibariyle yine eskisi kadar etkin olamayacağının ben de farkındayım. Benim umudum Yılmaz hocanın yine kendisi gibi etkin olabilecek yeni bir adayla devam etmesi ve ona destek vermesi. Değişim olması şart. Zaten dünya global olarak bir değişim içerisinde. Zamanı gelince her şeyin bir değişmesi lazım. Fakat bu değişim Yılmaz hocanın çizgisinde ilerleyen farklı bir adayla ve onun desteğiyle olmalı" dedi.

"O kadar pırıl pırıl gencimiz boş duruyor, onların yol açılsın"

Münevver Güneş ise Yılmaz Büyükerşen'i adaylığı ile ilgili olarak, "Bu insan 85-90 yaşında bir insan. O kadar çok güzel genç insanlarımız var ki bence onlara şans verilmeli. Büyükerşen duyduğuma göre her şeyi planlayıp sadece imza atıyormuş. Gidip bir şeyle uğraşamıyor bu insan. Bu yaştaki bir insanın artık dinlenmesi lazım. Bunun yerine genç beyinler, güzel düşünen zihinler gelsin. Aslında kendisi çok değerli bir insan, her şeyi yaptı. Eskişehir kelimenin tam anlamıyla eski bir şehirdi, şimdi ise yeni şehir oldu. Fakat artık onun da yaşı geçti. O yaştan sonra sağlığına baksın, kendini düşünsün. Ben onu çok seviyorum, sevmediğim için bunları demiyorum. Ama o kadar pırıl pırıl gencimiz boş duruyor, onların yol açılsın.

"Değişim olmasını istiyorum"

Vatandaşlardan Muhterem Zengin de Büşükerşen'in çok iyi bir insan olduğunu, ancak yaşlandığını belirtti. Zengin, "Bence artık bu işleri genç birisine bırakırsa ve o yaparsa daha iyi olur. Hocamız Eskişehir için gerçekten çok güzel şeyler yaptı, yalan yok. Bu konuda kendisinden memnunuz, ama artık genç birisin gelirse daha memnun oluruz. Değişim olmasını istiyorum.

"Eskişehir iyice bozulmaya başladı, hiçbir belediye çalışmıyor"

Fazıl Özkara ise Yılmaz Büyükerşen'in 3 dönemden sonra Eskişehir için hiçbir şey yapmadığını söyledi. Şimdi bırakması, işini gençlere bırakması ve onlara yardımcı olması gerektiğini söyleyen Özkara, " Eskişehir iyice bozulmaya başladı, hiçbir belediye çalışmıyor. Yaşlandığı için bırakması gerekir Bu kentte en çok trafik sorunu var ama hiç alt geçit yapılmadı. Trafiğin sıkışmaması için en azından 3 ya da 5 tane alt geçit yapması gerekirdi. Bu konularda büyük belediye çalışmıyor. Yaşı en fazla 55-60 olan bir belediye başkanı gelirse Eskişehir için çok daha güzel olur. Duyduğumuza göre Büyükerşen senede 90 gün gitmiyor, işler aksıyor. Kendisi başta olmadığı müddetçe bu iş yürümez. İlk dönemlerde güzel yürüttü, artık yürütmüyor" dedi.