Yeniden Refah Partisi, 80 belediye başkan adayını açıkladı
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalar kapsamında 80 belediye başkan adayını daha duyurdu. AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklayan YRP'nin adayları arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut yer alıyor.
Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti ile 5 defa ittifak görüşmesi yapan heyetlerin talepleri karşılık bulmayınca, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime kendi adayları ile gireceklerini ilan etmişti. Kapanan ittifak kapılarının ardından, Yeniden Refah Partisi, 2 büyükşehir ve 8 il belediyesi olmak üzere 80 belediye başkan adayını açıkladı.
YENİDEN REFAH PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Yeniden Refah'tan yapılan açıklama göre,
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut
- Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay
- Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme
- Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer
- Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen
- Muş Belediye Başkan Adayı Aziz Süne
- Nevşehir Belediye Başkan Adayı Nail Çelik
- Niğde Belediye Başkan Adayı İdris Turgut
- Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren