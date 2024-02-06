Yeniden Refah Partisi, 80 belediye başkan adayını açıkladı

Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti ile 5 defa ittifak görüşmesi yapan heyetlerin talepleri karşılık bulmayınca, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime kendi adayları ile gireceklerini ilan etmişti. Kapanan ittifak kapılarının ardından, Yeniden Refah Partisi, 2 büyükşehir ve 8 il belediyesi olmak üzere 80 belediye başkan adayını açıkladı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Yeniden Refah'tan yapılan açıklama göre,