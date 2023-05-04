Yeniden açılan stant gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu, HÜDA PAR'a tepki yürüyüşüne çıktı

Trabzon'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde HÜDA PAR standına bir grup kalabalık tarafından tepki gösterilmiş ve söz konusu standı kırılmak istenmişti. Gerginlik sonrası kaldırılan stant bugün yeniden açıldı.

TRABZON'DA ORTALIK YENİDEN KARIŞTI

Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık polis bariyerini aşarak standı yıktı. Yaşanan arbedenin ardından polis stant çevresini güçlükle kontrol altına alırken HÜDA PAR'lılar da standını yeniden kurdu. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalıştı. Esentürk, vatandaşlarla bir süre görüştü.

TRABZONLULAR TEPKİ YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKTI

Yaşanan gerilimin ardından akşam saatlerinde onlarca Trabzonlu sokağa çıkarak, HÜDA PAR'a tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Kalabalıktan "Türkiye laiktir laik kalacak", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" gibi sloganlar yükseldi.

HÜDA PAR LİDERİ YAPICIOĞLU, HABERLER.COM'A KONUŞTU

Trabzon'da bugün gerçekleşen gerginlik devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise aynı saatlerde Haberler.com stüdyosunda yaşananları yorumladı. Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Dün bir gerginlik oluştu. O gerginlik sonra geçti. Kalabalıklar dağıldı. Provoke edilmiş insanlar dağıldı. Dağıldıktan sonra gerginlik büyümesin diye arkadaşlar stantları kaldırdılar. Bugün arkadaşlar tekrar kurdular. Sabah saatlerinde de çok güzel bir ilgi vardı. Fakat bazı provokatörler o ilginin devam etmemesi için tekrar yalan yanlış bilgilerle tekrar insanları provoke ettiler. Bizim siyaset yapma hakkımızı engellemeye çalıştılar. Bir kişi güç kullanarak siyaset yapmayı engellerse cezası 2-5 yıl hapistir. Bu suç kitlesel halde gerçekleşirse caza ikiye katlanır. Bu suçun çok ciddi bir cezası vardır. Kimse bizim düşüncelerimize katılmak zorunda değil elbette ancak başkalarının siyaset hakkını engelleyemezsiniz.

"YAKALARINI KURTARAMAYACAKLAR"

Siyaset yapma hakkımızı engelleyenler yakalarını kurtaramayacaklar. Cezalarını çekecekler. Kim ortalığı karıştırmak istiyorsa bunun hesabı sorulmalı. Biz ortama germek istemiyoruz. Bunun için standı kaldırdık, gerekirse yine kaldırırız, sıkıntı değil. Birkaç provokatörün kışkırtmalarının daha nahoş olaylara yol açmasını istemiyoruz."