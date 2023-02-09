Yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, AFAD raporunu göstererek vatandaşlara seslendi: Şimdi ben nasıl susayım?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremle ilgili sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. AFAD'ın Düzce Gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu gösteren Kılıçdaroğlu, "AFAD kendi röntgenini çekmiş. Onurlu bürokratları bunları yazmış. Şimdi ben nasıl susayım. Siyaset üstü mü diyeyim, kader planı mı diyeyim? Deprem çok büyüktü ama depremden çok büyük olan koordinasyonsuzluktu. Oluşan can kaybımızın büyüklüğü yetersizliktendir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşlara seslenmiş, "Saat 22:00'de burada buluşalım" notunu düşmüştü. Kılıçdaroğlu, işaret ettiği saat gelince depremle ilgili "Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum." notuyla 3 dakika 33 saniyelik bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hepimizin başı sağolsun. Saray siyasetinin bizi nereye getirdiğini resmi bir rapor üzerinden anlatacağım. Ben artık kolayı yapamam. Kırık cam parçaları üzerinden çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Ben halkımın kavgasıyım. AFAD raporunun giriş cümlesinde 'Afet risklerinin çok yüksek olduğu ülkemizde meydana gelen benzer durumlarda afet yönetimine katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır.' deniyor.

AFAD RAPORUNU ANLATTI

Sadece 2 buçuk ay önce Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir deprem meydana geliyor. Görece küçük bir depremdi. AFAD tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda 'Koordinasyon hazırlanmadı, toplanma alanı yanlış seçildi, yardımlar geç geldi, çadır takibi yapamadık, görevli personelin takibi yapılmadı, koordinasyon oluşturulamadı, yemek dağıtımında sorun yaşandı, afet nakliye personeli 2 gün sonra geldi, düzgün bir zarar tespit raporu oluşturulmadı, öğretmen ve imamlardan ekip kuruldu' diyor.

"DEPREMDEN ÇOK BÜYÜK OLAN KOORDİNASYONSUZLUKTU"

AFAD kendi röntgenini çekmiş. Onurlu bürokratları bunları yazmış. Ben nasıl susayım. Siyaset üstü mü diyeyim, kader planı mı diyeyim? Deprem çok büyüktü ama depremden çok büyük olan koordinasyonsuzluktu. Oluşan can kaybımızın büyüklüğü yetersizliktendir. Erdoğan seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz bizim de kader planımızda bu varmış."