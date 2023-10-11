Van-İran Sınırında Beton Duvar Tamamlandı

Van'ın İran sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için yapılan beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı. Duvarın üzerine jiletli teller yerleştirilirken, hendekler de kazılıyor. Çalışmalarda yüzlerce personel görev yapıyor.

VAN'ın İran sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı. Beton duvarın üzerine 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de inşa edildiği bölgede yüzlerce personel görev yapıyor.

Çaldıran ilçesinde başlatılıp, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçeleri hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ile akıllı kule çalışmaları sürüyor. Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinin sınır hattında yapılması planlanan 180 kilometrelik beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına yerleştiriliyor. Çalışmalarda, şu ana kadar güzergahtaki birçok mayın tarlası da temizlendi. Öte yandan yıl sonuna kadar duvar uzunluğunun 180 kilometreye çıkarılacağı, geri kalan 115 kilometrelik bölümün ise gelecek yıl tamamlanacağı belirtiliyor.

SINIR HATTINDA KUŞ UÇURTMUYORLAR

Kaçak göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi için beton duvarın üzerine ayrıca 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de inşa edildiği bölgede yüzlerce personel görev yapıyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede sıkı güvenlik önlemleri de alınıyor. Jandarma, hudut birlikleri ve özel hareket polisleri duvarın örüldüğü bölgelerde 24 saat boyunca görev yaparak, bölgede kuş uçurtmuyor.

39 BİN 773 KAÇAK GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler gibi teknolojik imkanları kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor. Güvenlik güçleri, ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelip, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini engellemeye çalışıyor. Güvenlik güçleri, sınır hattında ve kent içinde yakaladıkları göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Termal kameralar ile yapılan tespitler sonucu güvenlik güçlerince 2023'ün ilk 5 ayında 39 bin 773 düzensiz göçmenin Van üzerinden yurda girişi de engellendi.