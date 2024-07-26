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Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yaya geçitlerine Türkçenin yanı sıra yazılan Kürtçe uyarı yazılarının üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak yazıları yazıldı. Yazıyı yazan kişiler hakkında yasal süreç başlatacağını açıklayan Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarılarını yeniden yazdı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaya geçitlerine yazılan Kürtçe uyarı yazılarının üzerine "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak yazıları yazıldı. Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Kürtçe yazıları tekrar yazarken, sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağını açıkladı.

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

KÜRTÇE UYARI YAZILARININ ÜZERİNE "TÜRKİYE TÜRK'TÜR KALACAK" YAZILDI

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkçe'nin yanı sıra "Önce yaya anlamına gelen Kürtçe uyarı yazıları yazdı. Kürtçe uyarı yazılarının üzerine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk'tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı.

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şehri karıştıran olayın ardından Van Büyükşehir Belediyesi açıklama yapı. Açıklamada saldırının kabul edilemez olduğu belirtilerek, sorumlular hakkında yasal süreç başlatılacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Van Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin kozmopolit yapısını göz önünde bulundurarak, çalışmalarımızı bu yönlü geliştirme amacı içerisindeyiz.

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

"SALDIRILAR ÇOK DİLLİ FAALİYETLERİMİZİ ENGELLEMEYECEK"

Bu kapsamda çok dilli belediyecilik faaliyetlerimizin bir parçası olan şehir içi yollarda uyarı levhalarına Türkçenin yanında Kürtçe de eklenmiştir. Bu çalışmamız halkın da büyük takdirini toplamıştır. Ancak, ülkenin ve kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ırkçı kesimler tarafından bu uyarı levhalarına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle bu saldırıyı kınıyoruz. Kent halkının büyük bir bölümünün kullandığı dil olan Kürtçeye yönelik böylesi bir saldırı kabul edilemez. Ayrıca bu tarz saldırılar bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir."

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

KÜRTÇE YAZILAR YENİDEN YAZILDI

Öte yandan ekipler, Kürtçe uyarı yazılarını yeniden yazdı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik uyarı yazılarını kent geneline yaygınlaştırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Van Büyükşehir Belediyesi Türkiye trafik Van Hukuk Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (5)

Muzaffer Karaman:

Dunya nereye gıdıyor bız nereye gıdıyoruz. Zaten vandakı herkes Türkçe bılıyor. Burda amaclanan nedir anlamakta zorlanıyorum

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ABDURRAHİM ÖZKALDI:

Büyükşehir Belediye başkanı halkı ayrıştırma , kin ve düşmanlığa sevketmekten acil tutuklanmalı ve kayyum atanmalıdır. NOKTA...

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ender türk :

bu yere yazılanlar Atatürk ün Türkiye sinde olmaz olamaz ama kimler ses çıkarmadıysa izin verdiyse zamanı gelir.

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Marko Apostolidis:

şimdi türkiye kelimesini araçlar çiğniyor

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Abdulbaki null:

Allah başka dert vermesin.

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