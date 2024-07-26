Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaya geçitlerine yazılan Kürtçe uyarı yazılarının üzerine "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak yazıları yazıldı. Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Kürtçe yazıları tekrar yazarken, sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağını açıkladı.

KÜRTÇE UYARI YAZILARININ ÜZERİNE "TÜRKİYE TÜRK'TÜR KALACAK" YAZILDI

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkçe'nin yanı sıra "Önce yaya anlamına gelen Kürtçe uyarı yazıları yazdı. Kürtçe uyarı yazılarının üzerine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk'tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şehri karıştıran olayın ardından Van Büyükşehir Belediyesi açıklama yapı. Açıklamada saldırının kabul edilemez olduğu belirtilerek, sorumlular hakkında yasal süreç başlatılacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Van Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin kozmopolit yapısını göz önünde bulundurarak, çalışmalarımızı bu yönlü geliştirme amacı içerisindeyiz.

"SALDIRILAR ÇOK DİLLİ FAALİYETLERİMİZİ ENGELLEMEYECEK"

Bu kapsamda çok dilli belediyecilik faaliyetlerimizin bir parçası olan şehir içi yollarda uyarı levhalarına Türkçenin yanında Kürtçe de eklenmiştir. Bu çalışmamız halkın da büyük takdirini toplamıştır. Ancak, ülkenin ve kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ırkçı kesimler tarafından bu uyarı levhalarına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle bu saldırıyı kınıyoruz. Kent halkının büyük bir bölümünün kullandığı dil olan Kürtçeye yönelik böylesi bir saldırı kabul edilemez. Ayrıca bu tarz saldırılar bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir."

KÜRTÇE YAZILAR YENİDEN YAZILDI

Öte yandan ekipler, Kürtçe uyarı yazılarını yeniden yazdı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik uyarı yazılarını kent geneline yaygınlaştırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.