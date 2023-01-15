Valiliğin yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı tartışma yarattı! Siyasilerden tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından Muğla Valiliğinin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım olay yarattı. "Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan" notuyla yapılan paylaşımda Erdoğan'ın Muğla mitinginden fotoğraf ve videolar yer alırken, Muğla Valiliğine CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi başta olmak üzere siyasilerden tepki yağdı. Öte yandan valilik, söz konusu paylaşıma yapılabilecek yorumları kısıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, gün boyu çeşitli temaslarda bulunurken, Muğla Valiliğinin yaptığı bir paylaşım olay yarattı.

TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Muğla Valiliği, resmi Twitter hesabından ve internet sitesinden "Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan" notuyla paylaşım yaptı. Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla mitinginden fotoğraf ve videolar yer aldı. Paylaşıma siyasilerden tepki yağdı. Valilik ise, paylaşıma yapılabilecek yorumları kısıtladı.

Muğla Valiliğinin paylaşımına gelen tepkiler şu şekilde:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:"Cumhurbaşkanı partili olursa, valiler de partilerin il başkanı gibi davranır demiştik. Vali Orhan Tavlı'ya bu hatırlatmayı yapmamız zorunluluk oldu. Muğla Valisi olduğunuzu unutmayın, AKP'ye hizmet etmek istiyorsanız, buna uygun makamlar var, valilik bunlardan biri değil."

İYİ Parti Sözcüsü, Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu:"İYİ Parti ve Genel Başkanımız Meral Akşener en başından bu ucube sistemin karşısında dimdik durdu.Artık tuz koktu; partizanlık her yeri sardı! Devletin valilerinin parti ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlarımıza aşkla hizmet edeceği, devlete ciddiyetin geleceği günlere #AzKaldı!"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin:"Muğla Valisi Orhan Tavlı kim biliyor musunuz? Çanakkale Valisiyken "Türkler taş taşımakta çok iyiler" diyen Kanadalı maden şirketini savunan, doğayı korumak isteyenlere de "Gözaltına alacağız" diyen Vali. AKP'den milletvekili adayı olmasını öneririm. O koltuğa yakışıyor."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:"Yoruma kapatılan bu rezil tweet; Parti Genel Başkanı'nı Cumhurbaşkanı, partiyi devlet yapmanın sonucudur. Muğla Valisi istifa edip Ak Parti il başkanı ol sen, bir farkınız kalmadı zaten!"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:"Muğla Ak-valisi görev başında. Seçimlerden sonra görevden alınacak ve yargılanacak."