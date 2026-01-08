UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Türkiye ile Anlaşma Sağladı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Türkiye hükümeti ile nihai anlaşmayı imzaladık. Bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylandı. Türkiye'de kalıcı bir varlık gösterecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, İletişim Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Lazzarini, Filistinli mültecilerin hareket alanlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda olduklarını belirterek, Türkiye'nin Filistinlilere yönelik insani yardım hareketlerinin bölgede önemli bir karşılığı bulunduğunu kaydetti. Lazzarini, son derece kırılgan bir ateşkesin 3'üncü ayında olunduğunu, bu ateşkesin nasıl kalıcı hale getirilebileceği ve ikinci aşamaya nasıl geçilebileceği konusunda birçok görüşme yürütüldüğünü belirterek, "Ancak bu süreç devam ederken Gazze'deki halkın durumu son derece vahim olmayı sürdürmektedir. Üstelik, neredeyse her şeyini kaybetmiş olan insanların yaşadığı acılar ve yoksunluklar, sert kış koşulları nedeniyle daha da ağırlaşmıştır. Birçok kişinin düşündüğünün aksine El-Kamun gibi kuruluşlar, tüm kısıtlamalara rağmen yalnızca Gazze'de değil, Batı Şeria'da ve ayrıca Lübnan, Ürdün ve Suriye'de faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

'ENKAZLAR ARASINDA YAŞAYAN 600 BİNDEN FAZLA ÇOCUK BULUNMAKTADIR'

Ajansın Birleşmiş Milletler bünyesinde oldukça özgün ve iki yönlü bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Lazzarini, "Bu özgünlüğü, bölgede yaşayan en yoksun topluluklardan biri olan Filistinli mültecilere kamusal nitelikte hizmetler sunmasından kaynaklanmaktadır. Normal koşullarda bu hizmetler devletler veya yerel idareler tarafından sağlanır. Biz ise bu topluluklara temel ve ortaöğretim hizmetleri sunuyor, kamu sağlığı hizmeti veriyoruz. Bugün Gazze'de halen 12 bin personelimiz görev yapmaktadır. Bu personel her gün 10 ila 13 bin arasında birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, 1 milyondan fazla insanın temiz suya erişimini sağlamaya devam ediyoruz. Covid-19 ve diğer hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla her gün atık yönetimi faaliyetleri yürütüyoruz ve ortaklarımızla birlikte aşılama kampanyalarına destek veriyoruz. Gazze'de hayat kurtarıcı faaliyetlerin ötesinde en acil alanlardan biri ise eğitimdir. Bugün, enkazlar arasında yaşayan ve derin travmalar yaşayan 600 binden fazla çocuk bulunmaktadır. Eğer bu çocukların yeniden bir öğrenme ortamına dönmesini öncelik haline getirmezsek, bugün kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

'KURUMA YÖNELİK YOĞUN SALDIRILAR SÖZ KONUSU'

Ajansın çok ciddi baskılarla da karşı karşıya olduğunu ifade eden Lazzarini, "Kuruma yönelik yoğun saldırılar söz konusu. İsrail hükümetinin UNRWA'yı tasfiye etme ve Gazze'de, hatta işgal altındaki Filistin topraklarında kurumun geleceğini sona erdirme yönünde bir irade taşıdığı bilinmektedir. Ekim 2024'te kabul edilen ve Şubat 2025 sonu itibarıyla yürürlüğe giren iki ayrı yasa bulunmaktadır. Bunlardan biri işgal altındaki Doğu Kudüs'te herhangi bir varlığımızı yasaklamakta, diğeri ise kurum yönetimi ile İsrailli yetkililer arasında her türlü resmi ilişkiyi engellemektedir" dedi.

'AJANSIN KAPASİTESİ BİR DEĞER OLARAK GÖRÜLMELİ'

Soruları da yanıtlayan Lazzarini, ziyaret programına ilişkin, "Bu sabah İçişleri Bakanı ile bir programım vardı, Sayın Cumhurbaşkanının eşiyle görüştüm ve birazdan da Dışişleri Bakanı ile bir araya geleceğim. Bana göre bölgede anlamlı bir rol oynayan her ülkenin, ajansımızın faaliyet alanını koruyabilmesi için savunuculuk yapması büyük önem taşımaktadır. Faaliyet alanı derken şunu kastediyorum, herhangi bir geçiş sürecinde, bizim gibi kamusal nitelikte hizmetler sunan bir ajansın, yeterli kapasiteye sahip, yetkilendirilmiş ve saygın kurumlar devralana kadar hizmet sunmaya devam edebilmesi gerekir. Türkiye'ye veya bölgedeki diğer ülkelere yaptığım ziyaretlerde verdiğim temel mesaj da budur: Ajansın kapasitesinin, bilgi birikiminin, deneyiminin ve uzmanlığının gelecekteki herhangi bir siyasi sürecin başarısı için bir değer olarak görülmesi gerekmektedir" dedi.

Ajansın Türkiye'de bir temsilcilik ofisi planına ilişkin sorulan soruya Lazzarini, "Temel olarak, Ankara'da açık olan bir ofisimiz var. Türkiye hükümeti ile nihai anlaşmayı imzaladık. Bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylandı. Türkiye'de kalıcı bir varlık gösterecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENMİŞTİR'

Lazzarini, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesindeki rolünü değerlendirerek, "Türkiye, Gazze'deki ateşkese katkı sunan önemli bir rol üstlenmiştir. Bu da Türkiye'yi, bölgede ajansımızın sunduğu hizmetlerin korunması ve desteklenmesi konusunda güçlü bir ses haline getirmektedir. Türkiye'nin siyasi olarak çok aktif olduğunu söyleyebilirim. Şunu net olarak ifade edebilirim ki Türkiye, ajansımızın her zaman güçlü bir destekçisi olmuştur. Sadece görev süremizin yenilenmesini desteklemekle kalmamış, New York dahil olmak üzere ajansın finansmanının geleceğine ilişkin tartışmalarda uzun yıllardır aktif rol üstlenmiştir. Türkiye'nin mali desteğinin yanı sıra teknik uzmanlık ve ayni destek sunduğunu ve güçlü bir siyasi destek verdiğini de vurgulamak isterim. Diğer ülkelerin de desteğini yalnızca ideolojik veya dini sınırlarla sınırlamadan benzer bir yaklaşım sergilemesini umuyorum. Çünkü ajansımızın görevini yerine getirebilmesi için kaynaklara ihtiyacı vardır ve bu kaynaklar son derece sınırlıdır. Geçtiğimiz yıl kaynaklarımız ciddi ölçüde azalmış ve bu nedenle zorlayıcı tasarruf tedbirleri almak zorunda kalmıştık" dedi.