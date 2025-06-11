Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMA 29 NİSAN'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Özdağ'ın dosyası 17 Şubat'ta tefrik edilmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ'ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan'da Çağlayan'da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özdağ'ın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bugün görülüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun zaman sonra duruşma salonunda ilk kez kameralara yansıyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ savunmasında "Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir. Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında 'kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu' diyecek" ifadelerini kullandı.