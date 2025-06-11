Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ savunmasında "Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMA 29 NİSAN'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Özdağ'ın dosyası 17 Şubat'ta tefrik edilmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ'ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan'da Çağlayan'da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özdağ'ın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bugün görülüyor.

Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun zaman sonra duruşma salonunda ilk kez kameralara yansıyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ savunmasında "Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir. Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında 'kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu' diyecek" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıergun özyücel:

teşhis doğru

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Seni sevmezdim ama babanı tanımıyorum...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

herkes ne için hapiste olduğunu iyi biliyor Selo da ümitte eko da biri yakalamış biri kesmiş biri pişirmiş biri yemiş biri de hani bana hani banaaaa demiş. tamamen bundan ibaret

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Aynen oyle katılıyorum nasılki Allah mekanını cennnet eylesin muhsin yazıcı cinayetibazılarını yazaman bu ulkede adalet yokyok

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMGk:

Ortalığı çok karıştırmaya çalıştı ama üç beş ergen dışında takan olmadı

Yorum Beğen7
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