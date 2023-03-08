Üç yıl önce 'Kılıçdaroğlu aday olursa ben de adayım' diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan ilk açıklama: İroniydi

Aralık 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığı'na adayım" sözleriyle gündeme gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yeni bir açıklama yaptı. Turan, "Bir ironiyi bile anlamayacak kadar 'siyasi kör' olanlara 4 ay önce neden adaylıktan çekildiğimizi gerekçeleriyle anlatmıştık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Bu gelişme sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın 2020 yılında bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin yaptığı konuşma gündeme geldi.

'İRONİ' YANITI

Turan'a, 3 sene önce söylediği, "İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım" sözleri hatırlatıldı. AK Partili Turan, söz konusu söyleme "İroniydi" yanıtını verirken; "Bizim için en iyi aday hep Kemal Kılıçdaroğlu dedik. Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize. Bir ironiyi bile anlayamayacak kadar "siyasi kör" olanlara 4 ay önce neden adaylıktan çekildiğimizi gerekçeleriyle anlatmıştık. Yoksa güçlü Türkiye yolunda adayımız net" dedi.

"ADAYIMIZ PARTİSİZ CUMHURBAŞKANI OLACAK' DEDİĞİNİ DUYMADILAR MI?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını tebrik eden Turan, "Bize sıradan, hatta öncesinde açıkladığımız bir ironi için 'aday olacak mısın?' diye soranlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adayımız partisiz cumhurbaşkanı olacak' dediğini duymadılar mı? Bırakın partisiz CBşk'nı, partili Cbşk + 5 partili yrd + 2 partili bld bşk da eklenmedi mi!" ifadelerini kullandı.