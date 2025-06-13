Türkiye'nin Güvenlik Zirvesi: Hakan Fidan ve Askeri Yetkililer Bir Araya Geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Saat 14.30'da başlayan toplantıda, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alındı.