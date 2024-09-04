Üye Girişi
Haberler

Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında 17 anlaşma imzaladı. Bunlar arasında endüstri, yükseköğretim, demiryolu, havacılık, sağlık, tarım ve çevre alanlarında birçok işbirliği mutabakatı bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı sonrası iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi huzurunda imzalanan 17 anlaşma şöyle:

*Yeni İdari Başkent Endüstri Parkının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı.

*Yeni Ekim Şehrinde Endüstri Parkının Geliştirilmesi İçin Arazi Tahsis Sözleşmesi.

*Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Arasında Rekabet Politikası Alanında Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Mısır Ulusal Demiryolları Arasında Demiryolu Sektöründe İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı.

*Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında İşbirliği ve Kapasite Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Mali ve Ekonomik Konularda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı Arasında Çalışma ve İstihdam Alanında Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Mısırlı Gurbetçiler Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırası.

Öte yandan, törende Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi tarafından imza altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Dış Politika Havacılık Politika Türkiye Tarım Mısır

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek? MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler! MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler! MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler! MasterChef Volovan tarifi! En güzel Volovan tarifi! Vol Au Vent tarifi nasıl yapılır? Vol Au Vent için malzemeler!
title