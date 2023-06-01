AK Parti Aydın Milletvekili ve 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'deki kayıt işlemlerini tamamladı. Bayram, ayrıca kendi yazdığı kitabın filminin Netflix'te yayımlanacağını duyurdu.

Türkiye Güzeli Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı

ANKARA - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemlerine devam edildi. AK Parti Aydın Milletvekili ve 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram kayıtlarını yaptırdı.

AK Parti Milletvekilleri Sarıbaş ve Bayram meclise gelerek kayıtlarını yaptırdı.

Kayıt sonrası açıklama yapan Bayram, "3'üncü dönem milletvekilliğim. Ülkemiz ve milletimiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun. Bugün çok daha önemli olan adli hakim ve savcılarımızın mülakatları açıklandı. Ben, bu işin mağduru olarak geçmişte, 84 puan aldım. HSK Kanunu'nun 8'inci Maddesi'nde, 'Alışılmışun dışında çevrenin yadırgayacağı vucud bozukluğu bulunmaması ibaresinden elenmiştim. Sap olsun, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, 5'inci Yargı paketinde, bütün partilerimizin de katılımıyla bu maddeyi Meclisimizde değiştirdik. Artık engelli kardeşlerimize de hakimlik ve savcılık yolu açılmıştı. İlk sınav yapıldı ve sınavda şu anda yanımda olan engeli kardeşlerimiz mülakatı kazandılar. Türk siyaseti ve insanlık onuru açsısında çok önemli bir gelişmedir. İnşallah bundan sonra 'Türkiye Yüzyılı'nda, engelli valimizi de, büyükelçimizi de Engelliler Bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak. 6 Şubat depreminde nice kardeşlerimiz engelli kadı, onların da yaralarını saracağız" dedi.

Bayram, ayrıca kendi yazmış olduğu ve hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' kitabın ile aynı adı taşıyan filminin de 15 Haziran'dan itibaren Netflix'te yayımlanacağını söyledi.

Milletvekili Sarıbaş ise, "28. Dönem Aydın Milletvekili olarak meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse biz de bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin de kayıt yaptırmaya gelen bir diğer isim oldu. Bakan Bilgin kaydının ardından açıklama yapmadan meclisten ayrıldı.