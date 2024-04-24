Türkiye'den Ermenistan'a tepki: 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni Soykırımı'nın 109'uncu yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapmış; "Milyonlarca Ermeni, mülklerinin yanı sıra tarihi, kültürel ve manevi miraslarından da mahrum edildi" ifadelerini kullanmıştı.

"150 BİNİ AŞKIN ERMENİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Dağlık-Karabağ'ı da hatırlattığı açıklamasında "Halihazırda 21'inci yüzyılda, 2020-2023 yıllarında, etnik temizlik politikasının yeni tezahürleri ve sonuçları ile karşı karşıya kaldık. 150 bini aşkın Ermeni, savaş, yabancı düşmanlığı, kimlik temelli suçlar, kuşatma ve nüfusa yönelik sürekli yıldırma eylemleri sebebiyle zorla yerinden edildi ve tarihi vatanlarından ayrılmaya zorlandı." ifadeleri yer almıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ERMENİSTAN'A SERT TEPKİ

Türkiye'den Ermenistan'ın açıklamalarına tepki geldi. 1915 olaylarının 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamada Ermenistan Dışişleri'nin kullandığı ifadelere tepki gösterilerek "Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir" denildi.

"ERMENİSTAN İLE BAŞLATILAN NORMALLEŞME SÜRECİNE DESTEK VERİN"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir. Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MAŞALYAN'A 1915 MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 1915 olaylarına ilişkin Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a bir mesaj gönderdi. Mesajında, Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri anan, torunlarına taziyelerini ileten Erdoğan, çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

"TARİHTE YAŞANANLARI BİLİMİN REHBERLİĞİNDE ELE ALMAK ÖNEMLİ"

Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkımın, hafızalarda derin izler bıraktığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir. Ürettikleri kültürel ve beşeri eserlerle Anadolu topraklarını zenginleştiren Ermeni vatandaşlarımızın emniyeti, refahı ve mutluluğu bugün de teminat altındadır. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini vatanında ikinci sınıf hissetmesine müsaade etmedik, etmeyiz. Tarihte yaşananları, radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir. Milli belleğimize kazınan hadiseler arasında ayrım yapmaksızın, empati kurulması, ekilen nefret tohumlarının kök salmasını da engelleyecektir."

ERMENİ TOPLUMUNUN MENSUPLARINA SELAMLARINI İLETTİ

Dünyayı çepeçevre saran şiddet ve savaş sarmalından gelecek kuşakları korumanın yolunun, ortak acılardan çıkarılacak dersler ışığında, geleceği birlikte inşa etmekten geçtiğine işaret eden Erdoğan, Ermeni toplumunun mensuplarına selamlarını iletti.