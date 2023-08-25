Türk Yahudi Toplumu, Yunanistan Başbakanı'na İstanköy Cami'nin restore edilmesi çağrısı yaptı

Türk Yahudi Toplumu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e, Kos Adası'ndaki harap haldeki İstanköy Cami'nin restore edilmesi için çağrıda bulundu. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı da Kos adasındaki sinagogun restore edilmesinden dolayı teşekkür etti ve caminin de restore edilmesi için çağrıda bulundu.

Türk Yahudi Toplumu, Yunanistan'ın Kos Adası'ndaki harap haldeki İstanköy Cami'nin restore edilmesi için Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e, "Kos sinagogunu restore ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kos camisinin hala bu harap durumda olduğunu görmek bizi ne yazık ki çok üzdü… Türkiye Musevi Cemaati'ne, İstanköy Cami'nin yeniden inşasına da izin verirseniz, biz de Yunan yetkililerin gözetiminde bu konuda gönüllü olarak çalışırız" çağrısı yaptı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Türk Yahudi Toplumu sosyal medya hesabı üzerinden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Kos adasındaki sinagogu restore edilmesinden dolayı teşekkür etti. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'na ait Türk Yahudi Toplumu adlı sosyal medya hesabından yapılan çağrıda, Kos adasında harap durumdaki İstanköy Camii'nin de restore edilmesi için Miçokatis'e çağrı yapıldı.

Dün Türk Yahudi Toplumu tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Başbakan Miçotakis; bugün Kos adasına sevinçle geldik. Kos sinagogunu restore ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kos camisinin hala bu harap durumda olduğunu görmek bizi ne yazık ki çok üzdü. Biz de Türkiye Musevi Cemaati olarak bu seneki depremden sağ kurtulduk ve Antakya sinagogumuz da yıkıldı. Ama onu yeniden inşa edip dirilteceğiz. Bize, Türkiye Musevi Cemaatine, İstanköy Cami'nin yeniden inşasına izin verirsiniz, biz de Yunan yetkililerin gözetiminde bu konuda gönüllü olarak çalışırız. İnançlarımıza hayat verelim, bir ve tek tanrımızın evlerini şereflendirelim" denildi.

CHP'DEN ÇAĞRIYA DESTEK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Yahudi Toplumu'nun çağrısına sosyal medya hesabından, "Türk Yahudi Toplumu'nun, Kos Adası'nda bulunan harap haldeki camiyi tamir ettirme önerisini çok önemli buluyoruz. Bu hassasiyetlerinden ötürü kendilerini kutluyoruz. Bunun, bugün dünyada yaşanan toplumsal kutuplaşma karşısında, inançların saygı içinde bir arada yaşamasına örnek olmasını diliyoruz" açıklamasıyla destek verdi.

BİR DESTEK DE AKP'DEN

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e ve tüm kutsal kitaplara faşist saldırılar sürerken, Yahudi vatandaşlarımız tüm dünyaya ve Avrupa'ya inanç hürriyetine ve değerlerine saygı anlamına gelen çok değerli ve nazik bir not iletmişler. Bu hassasiyet ülkemizin ortak değeridir. Tüm inançların özgürce yaşaması insanlık idealidir. Yahudi vatandaşlarımızı bu hassasiyetlerinden dolayı kutluyoruz" açıklamasını yaptı.