Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı, Karabağ'da Ermenistan tarafından yapılan 26 ateşkes ihlalini tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nın 20-21 Eylül arasında Karabağ'da Ermenistan tarafından yapılan 26 ateşkes ihlalini tespit ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nın 20-21 Eylül arasında Karabağ'da Ermenistan tarafından yapılan 26 ateşkes ihlalini tespit ettiğini duyurdu.

MSB'nin Azerbaycan Türk Ortak Merkez Komutanlığı faaliyetlerine ilişkin bugün yaptığı güncellemede; Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nın 20-21 Eylül'de Ermenistan tarafından Karabağ'da 26 ateşkes ihlalini tespit ettiği belirtildi. Bakanlık resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı Karabağ İktisadi Bölgesinde 24 saat esasına göre ateşkese uyulup uyulmadığını kontrol etmektedir. Bu kapsamda 20-21 Eylül 2023 tarihinde bildirilen 26 adet ateşkes rejimi ihlali kaydedilmiştir:

20 Eylül 2023 tarihinde Rus Barış Gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan kanunsuz Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından saat 23.58'de Terter bölgesinde atış ihlali yapıldığı (1 adet ihlal) tespit edilmiştir.

20 Eylül 2023 tarihinde Rus Barış Gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan kanunsuz Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından saat 19.12-19.40 arasında, Paris-Honkong seferini yapan Azerbaycan hava yollarına ait B-77W tipi uçağa Elektronik Taarruz uygulandığı (1 adet ihlal) tespit edilmiştir.

20 Eylül 2023 tarihinde Rus Barış Gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan kanunsuz Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından saat 19.38-19.41 arasında, Kutaisi-Almatı seferini yapan İrlanda hava yollarına ait A-320 tipi uçağa Elektronik Taarruz uygulandığı (1 adet ihlal) tespit edilmiştir.

20 Eylül 2023 tarihinde Rus Barış Gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan kanunsuz Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından saat 21.10-21.15 arasında, İstanbul-Bakü seferini yapan Azerbaycan hava yollarına ait E-190 tipi uçağa Elektronik Taarruz uygulandığı (1 adet ihlal) tespit edilmiştir.

20 Eylül 2023 tarihinde Rus Barış Gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan kanunsuz Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından saat 21.11-21.16 arasında, Tiflis-Bakü seferini yapan Azerbaycan hava yollarına ait E-190 tipi uçağa Elektronik Taarruz uygulandığı (1 adet ihlal) tespit edilmiştir.

20 Eylül 2023 tarihinde Rus Barış Gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan kanunsuz Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından 11.36-16.05 saatleri arasında Kürdemir üzerinde, 12.05-14.10 saatleri arasında Terter üzerinde, 12.11-16.08 saatleri arasında Yevlah üzerinde, 12.33-17.10 saatleri arasında Kürdemir üzerinde, 12.51-13.20 saatleri arasında Ağdam üzerinde, 12.57-14.11 saatleri arasında Şuşa üzerinde, 13.03-17.12 saatleri arasında Ağdere üzerinde, 18.18-18.24 saatleri arasında Ağcabedi üzerinde, 19.59-23.24 saatleri arasında Kürdemir üzerinde, 20.20-23.13 saatleri arasında Göygöl üzerinde, 21.49-01.01 saatleri arasında Naftalan üzerinde, 22.23-03.09 saatleri arasında Kürdemir üzerinde, 22.40-04.02 saatleri arasında Ağcabedi üzerinde, 23.15-01.17 saatleri arasında Ağcabedi üzerinde, 23.55-00.11 saatleri arasında Hocalı üzerinde, 01.41-03.35 saatleri arasında Kelbecer üzerinde, saat 03.33'te Terter üzerinde, saat 05.16'da Kelbecer üzerinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lara Elektronik Taarruz uygulandığı (18 adet ihlal) tespit edilmiştir.

21 Eylül 2023 tarihinde Rus Barış Gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan kanunsuz Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından saat 09.30'da Hocavend bölgesinde atış ihlali yapıldığı (1 adet ihlal) tespit edilmiştir.

21 Eylül 2023 tarihinde Rus Barış Gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan kanunsuz Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından saat 10.20'de Hocavend bölgesinde atış ihlali yapıldığı (1 adet ihlal) tespit edilmiştir21 Eylül 2023 tarihinde Rus Barış Gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan kanunsuz Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından saat 14.00'da Hocavend bölgesinde atış ihlali yapıldığı (1 adet ihlal) tespit edilmiştir."

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