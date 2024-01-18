Tüm gözler Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamada! İşte il il AK Parti'nin adayları

Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil birçok ilde aday göstereceği isimler de netleşti.

AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları;

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün (MHP Adayı)

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan (MHP Adayı)

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

AK Parti'nin il belediye başkan adayları;