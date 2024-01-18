Tüm gözler Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamada! İşte il il AK Parti'nin adayları
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklayacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşti.
Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil birçok ilde aday göstereceği isimler de netleşti.
AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları;
- Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
- Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş
- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan
- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden
- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
- Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
- Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün (MHP Adayı)
- Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin
- Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan (MHP Adayı)
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın
- Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar
- Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
- Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas
AK Parti'nin il belediye başkan adayları;
- Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat
- Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay
- Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın
- Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer
- Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık
- Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar
- Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe
- Bartın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu (MHP Adayı)
- Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan
- Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş
- Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman
- Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan
- Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay
- Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol
- Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek
- Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu
- Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz
- Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın
- Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
- Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba
- Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları
- Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun (MHP Adayı)
- Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
- Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
- Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez
- Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal
- Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen
- Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya
- Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün
- Kars Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger (MHP Adayı)
- Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş
- Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı
- Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut (MHP Adayı)
- Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan
- Kilis Belediye Başkan Adayı Raşit Polat
- Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu
- Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya
- Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran
- Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir
- Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet (MHP Adayı)
- Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin
- Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç
- Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu
- Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin
- Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka
- Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu
- Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu
- Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakır
- Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk
- Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse
- Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan