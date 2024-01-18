Üye Girişi
Haberler

Tüm gözler Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamada! İşte il il AK Parti'nin adayları

Güncelleme:
Abone Ol

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklayacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşti.

Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil birçok ilde aday göstereceği isimler de netleşti.

AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları;

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü
  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş
  • Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden
  • Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
  • Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu
  • Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ
  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
  • Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
  • Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
  • Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er
  • Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün (MHP Adayı)
  • Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin
  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan (MHP Adayı)
  • Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın
  • Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
  • Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar
  • Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan
  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
  • Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
  • Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

AK Parti'nin il belediye başkan adayları;

  • Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat
  • Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay
  • Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın
  • Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer
  • Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık
  • Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar
  • Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe
  • Bartın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu (MHP Adayı)
  • Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan
  • Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş
  • Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman
  • Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan
  • Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay
  • Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol
  • Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek
  • Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu
  • Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz
  • Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın
  • Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
  • Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba
  • Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları
  • Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun (MHP Adayı)
  • Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
  • Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
  • Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez
  • Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal
  • Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen
  • Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya
  • Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün
  • Kars Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger (MHP Adayı)
  • Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş
  • Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı
  • Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut (MHP Adayı)
  • Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan
  • Kilis Belediye Başkan Adayı Raşit Polat
  • Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu
  • Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya
  • Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran
  • Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir
  • Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet (MHP Adayı)
  • Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin
  • Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç
  • Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu
  • Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin
  • Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka
  • Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu
  • Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu
  • Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakır
  • Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk
  • Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse
  • Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000

Yorumlar (10)

mardinli yiğit:

inşaallah her şey 10 kat daha pahallanır, herkes hak ettiği gibi yönetilir, ben yarın Kanada'ya gidiyorum olan size oldu. :)

30
40
yanıtYanıtla
recep kaya:

10 KAT PAHALANMASI İYİDİR BEN ONA GÖRE BORÇLANDIM

yanıt13
yanıt8
BUĞRA EMRECİKSİN:

Allah, Ak Partiye oy verenlerin ömründen alıp sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrüne versin inşallah. ;)

34
9
yanıtYanıtla
ömer faruk elmas:

URFAYA YAZIK OLDU

21
8
yanıtYanıtla
Merti Eee:

Kayseri de kimseye oy yok ne büyük şehire ne kocasinan a net

13
10
yanıtYanıtla
Şerif Ali:

1 paket makarna, 1 paket pirinç, 1 paket çay, 1 paket mercimek, 1 paket nohut, 1 paket fasulye, 1 paket şeker, 10 torba kömür alamayacağı oy yoktur. Bakalım bu seçimde hangi şehir daha çok oy satacak.

14
6
yanıtYanıtla
Erdinç erbay:

Ben oy vermiyorum akp asla verenler bilsin ki zenginleri seviniyor olan size oluyor.Avrupaya yolculuk geride kalanlar düşünsün.Seçimden sonra zamlar uçacak

9
5
yanıtYanıtla
İstanbul Silivri:

Tekirdağ neden yok acaba :)

10
0
yanıtYanıtla
Faruk Yavrutürk:

Hükümet israil'le sosyo ekonomik ilişkileri en azından savaş bitene kadar askıya almasa bu seçim sıkıntılı olur .Sıkıntının diğer boyutluda Ak Parti kayb ederse israil ben kayb ettirdim diyecek.Eğer israil ile sosyo ekonomik ilişkileri keserse büyük farkla seçimleri kazanır buda israile büyük halk tepkisi olur

3
5
yanıtYanıtla
Sktgdn:

Bir an önce bitmeniz dileğiyle, amin

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title