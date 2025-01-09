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TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı ve ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın PKK/YPG'ye yönelik askeri harekat uyarısı dikkat çekerken Ankara, tüm senaryolara yönelik hazırlıklarını da sürdürüyor. Şimdiye kadar diplomasiye zaman tanınırken kum saatinin dolmaya başlamasıyla sınırdaki birlikler, muhtemel bir harekât için teyakkuza geçirildi.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin kapıları sonuna kadar aralanırken sınırımızdaki terör örgütü PKK/ Ypg'nin varlığı ise tehdit oluşturuyor. "Terörsüz Türkiye" sloganı ile yola çıktığı sürecin adımlarını atan Ankara hem Irak hem de Suriye'de terör örgütü PKK/ Ypg'nin tasfiyesi için tüm senaryolara hazır.

ŞARA İLE ART ARDA GÖRÜŞMELER

Terör örgütünün tasfiyesine yönelik stratejik adımlar atmaya devam eden Türkiye, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile art arda görüşmeler gerçekleştirirken gerekli adımların atılması talebini de açıkça iletti.

2 AŞAMALI BİR PLAN YÜRÜYECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre birinci aşamada, bir an önce Suriye'de, PKK/ Ypg içerisinde bulunan Suriyeli olmayan teröristler ülkeyi terk edecek. Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan ve Avrupa'dan gelen PKK kadroları ülkeden şartsız ayrılacak. İkinci aşamada ise YPG'nin bütün komuta kademesi, Suriyeli olanlar da dâhil olmak üzere Suriye'den ayrılacak. Suriye vatandaşı olanlar da silahı bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecek.

ANKARA KANSIZ VE PROBLEMSİZ BİR GEÇİŞ İSTİYOR

Taleplerine yönelik atılacak adımları bekleyen, kansız ve problemsiz bir geçiş isteyen Ankara, muhtemel tüm senaryolara yönelik hazırlıklarını da yapmaya başladı. Bunlardan biri de askerî harekât. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, bir hafta içinde Suriye'deki birliklere 100'e yakın taciz ve saldırı girişiminde bulunduğuna dikkat çekerek, harekât alanlarındaki birliklerin tüm güvenlik tedbirlerinin sağlandığına işaret ediyor.

TÜM BİRLİKLER TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ

Sınırdaki tüm birlikler atılacak adımlara ilişkin teyakkuza geçirilirken, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Suriye sınır bölgesindeki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise kabul ettiği tüm konuk bakanlara PKK/YPG'nin tasfiyesi konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu anlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün kabul ettiği IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye Suriye'deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması mesajını verdi.

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN CEPHEYE SEVKİYAT

Suriye Millî Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk etti. Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Ayn el-Arap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti. SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askerî hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi. Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Hatırlanacağı üzere Suriye'ye harekat sinyalini ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajıyla vermişti. Ardından CNN Türk canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Askeri harekât olmasını istemiyorsanız bizim ve yeni yönetim tarafından şartlar ortada. Ya bunun gereğini yerine getirip silah bırakacaklar ya da silahlarıyla birlikte o topraklara gömülecekler" ifadelerini kullanmıştı.

TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Yunanistan'a da aynı sekilde demişti, ama ansızın gidemedi..!

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Haber YorumlarıVEFA:

Bütün emekli, memur, asgari ücretli arkanda Reis. Reise, Suriyelilere, 5 li kankalarına malımız, canımız feda olsun, hiç maaş almasak da olur. vatan sağolsun. Diyorlar. Gazan mübarek olsun!!!

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Aynı TÜİK gibi balon haberler . Bir gece ansızın gelebiliriz . Hadi , elini ayağını tutan mı var . Ortalığa hayali bir düşman attı , millet bir şeylerle oyalansın diye , ve o meşhur bakışlı fotosunu koymuşlar sayın Recep'in .

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Ocak ayı ortaları ve şubat ayı doğal felaketlerin olduğu aylardır. İstanbul’da sekiz şiddetinde deprem olursa memleket batar. Gariplerin ahlarını almayalım, bırakalım herkes istediği gibi yaşasın. Heryere de burnumuzu sokmayalım.

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Ne kadar kansız varsa yorum yapmış burada olumsuz

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Haber YorumlarıMurat Celik:

ne olursa olsun CHP ve yandaşlarına dikkat edin her an arkanızdan kurşun yiyebilirsiniz sayın cumhurbaşkanım önce iceridei temizlik CHP millî güvenlik sorunudur

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Haber YorumlarıAlfa tr:

Allah fırsat vermesin. Sadece gücünüz Kürtlere yetiyor Allah'ın planı daha iyidir. İnşallah saray ve rejimi emellerine asla ulaşmasın

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Vursan eleştiriler vurmasan eleştirirler ne kadar onun bunun evladı varsa buraya toplanmış

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Haber YorumlarıJY:

BÜYÜK HATA OLUR.

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

YALAN SÖYLEMEYİN. KOSKOCAMAN TRUMP YALANMI SÖYLÜYOR. KÜRTLERE SALDIRMA DİYE RİCA ETTİM KABUL ETTİ DEDİ YA.

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