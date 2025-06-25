Trump: "(İran-İsrail ateşkesi) ABD'nin güç gösterisi, barışın yolunu açtı"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki savaşın sona erdiğini belirterek, "ABD'nin güç gösterisi, barışın yolunu açtı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Açıklamasının başında Hollanda hükümetine ve Kraliyet ailesine ev sahipliği için teşekkür eden Trump, zirvede alınan kararlar ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD'nin güç gösterisi, barışın yolunu açtı"

ABD'nin geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırının son derece başarılı olduğunu ve dünya üzerinde başka hiçbir ordunun böyle bir operasyona imza atamayacağını savunan Trump, "ABD'nin olağanüstü güç gösterisi, pazartesi günü sağlanan ateşkes antlaşması ile birlikte barışın yolunu açtı. Bu savaşın isminin 12 gün savaşı olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve bu savaşın sona erdiğini düşünüyoruz. Tarafların artık birbirlerine saldıracaklarına inanmıyorum" dedi.

"Amerika'nın caydırıcılığının eşsiz güvenilirliğini yeniden ortaya koyduk"

Trump, "Sadece İran'ın nükleer programı gibi kritik bir tehdidi ortadan kaldırmakla kalmadık ki bu başından beri istediğim şeydi. 'İran, nükleer silaha sahip olamaz' dedim. Bunu siyasete atılmadan yıllar önce de söyledim, 15 yıldır söylüyorum. Aynı zamanda Amerika'nın caydırıcılığının eşsiz güvenilirliğini yeniden ortaya koyduk" dedi.

"Yüzde 5'lik savunma harcaması taahhüdü, Avrupa için büyük bir adım"

Son iki gün içerisinde NATO ülkeleri liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Trump, "Görüşmelerimizin odak noktası, diğer NATO üyelerinin, yani Avrupa'nın savunma yükünü, özellikle de mali yükünü üstlenmeleri gerekliliğiydi. Bildiğiniz gibi, daha önce hedef yüzde 2 idi. Biz bunu yüzde 5'e çıkardık" dedi.

Trump, "Bugün itibarıyla NATO savunma harcamalarının üçte ikisini ABD karşılıyor. 2017'den bu yana ilave katkı için baskı yapmaya başladığımdan beri, müttefiklerimiz savunma harcamalarını toplamda 700 milyar dolar artırdı" ifadelerini kullandı.

Seçimden sonra göreve gelir gelmez bu konuya tekrar odaklandığını ve NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırma konusunda ikna ettiğini ifade eden Trump, "Bu hafta tarihi bir dönüm noktası yaşandı. NATO müttefikleri, GSYİH'lerinin yüzde 5'ini savunmaya ayırmayı taahhüt etti. Bu gerçekten kimsenin mümkün olduğuna inanmadığı bir şeydi" dedi.

Trump, "Yüzde 5'lik savunma harcaması taahhüdü, Avrupa için büyük bir adım. Hatta Batı medeniyeti için büyük bir kazanım. Yıllarca önceki yönetimler, müttefiklerin çoğunu yüzde 2 katkıya bile ikna edememişti" ifadelerini kullandı.

Savunma harcamalarını artırmanın Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa benzer felaketleri engelleyeceğini savunan Trump, savunmaya ayrılan paraların bürokrasiye değil askeri teçhizata harcanmasını umduğunu söyledi. Trump, "Burası hayati önemde. Bu ilave paranın, bürokrasiye değil ciddi askeri donanımlara harcanması gerekiyor. Bunların da Amerika'da üretilen donanımlar olmasını umuyorum çünkü dünyanın en iyi askeri ekipmanları bizde" dedi.

"İranlılar çok nazik davrandı"

ABD'nin İran'a saldırısından sonra İran'dan gelen misillemeye de değinen Trump, "İranlılar gerçekten nazik davrandı, bizi önceden uyardılar. 'Saat birde vuracağız' dediler. Ben de tamam dedim. ve herkes üsten tahliye edildi, böylece kimse zarar görmedi" dedi.

Trump, "Katar'daki üssü hedef alan 14 yüksek teknoloji füzenin hepsi sistemlerimiz tarafından imha edildi. Gerçekten inanılmaz. Bunun başarılabilmesi, tıpkı bir merminin havada başka bir mermiyle vurulması gibi" dedi.

İsrail'den gelen raporu paylaştı

İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirilen saldırının etkisine ilişkin olarak İsrail Atom Enerjisi Komisyonu'ndan gelen bir mektubun içeriğini paylaşan Trump, "Açıklamada, Fordow nükleer tesisine yönelik yıkıcı ABD saldırısının, tesisin kritik altyapısını yok ettiği ve zenginleştirme tesisini tamamen çalışamaz hale getirdiği bildiriliyor. Tesis adeta yerle bir olmuş" ifadelerini kullandı.

Saldırının İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini yıllarca gerilettiğini söyleyen Trump, "Saldırı, o kadar ağırdı ki, savaşı bitirdi. Evet, savaşı bu saldırı bitirdi" dedi.

"Okyanus üzerinden gerçekleştirilen saldırıda toplamda 30 füze ateşledik"

ABD Başkanı Trump, "Hiroşima ve Nagasaki'yi düşünün. Onlar da bir savaşı bitirdi. Bu da aynı şekilde, fakat farklı bir biçimde savaşı sona erdirdi" ifadelerini kullandı. Bu süreçte denizaltıların da kullanıldığını ifade eden Trump, "Okyanus üzerinden gerçekleştirilen saldırıda toplamda 30 füze ateşledik" dedi.

Trump, "Bu görevde muazzam B2 bombardıman uçaklarını kullandık. Ayrıca F22 ve F35'ler de görev aldı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu'da kazandığı zaferin ardından bir zafer de Avrupa'da kazandığını söyleyen Trump, "Fakat bu, devam eden bir süreç. Avrupa'nın güvenliği, dünyanın güvenliği demek. Artık hedef yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarıldı. Bu, kimsenin mümkün olacağını düşündüğü bir şey değildi" dedi.

"Her iki tarafın da artık yorgun ve tükenmiş olduğunu görüyorum"

Basın toplantısında İran ile İsrail arasındaki savaşın bittiğinden nasıl emin olduğuna ilişkin bir soru alan Trump, "Çünkü her iki tarafın da artık yorgun ve tükenmiş olduğunu görüyorum. Gerçekten çok ama çok sert, acımasız ve şiddetli bir şekilde savaştılar" dedi.

"İran'ın nükleer programından vazgeçtiğine inanıyorum"

Savaşın bittiğinin ateşkes ihlalinin ardından İsrail'den kalkan 52 uçağın kendi çağrısıyla geri dönmesinden de görülebileceğini savunan Trump, "Bence savaş, biz nükleer tesisleri vurduğumuzda fiilen sona erdi. Bu görevde kullanılan sistemler, uçaklar, planlar, hepsi olağanüstüydü" dedi.

Trump, "Her şey büyük ölçüde sona erdi. İsrail işine gücüne dönecek. İran da kendi yoluna bakacak. İran'ın büyük bir avantajı var. Büyük petrol rezervlerine sahip. Bu kaynaklarla pek çok şey yapabilirler" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programından vazgeçtiğine inandığını söyleyen Trump, "Yirmi yıldır bunun peşindeydiler ama artık vazgeçtiler gibi görünüyor. Şu anda olmasa da, gelecekte böyle bir şey olursa, o zaman da biz orada oluruz. O kişi ben olmayabilirim ama Amerika orada olacak. Bir şey yapılması gerekirse yapılır" dedi.

İran'ın petrol ihracatına yeşil ışık

Artık Çin'in İran'dan petrol almasına izin verilip verilmeyeceği yönündeki soruya Trump, İran'ın toparlanmak için paraya ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin de bunun gerçekleşmesini istediğini söyledi. Trump, "Eğer petrol satacaklarsa satsınlar. Biz dünyayı ele geçiriyor değiliz" dedi.

Trump, "Şimdi, Çin petrol almak istiyor. Bizden alabilirler ya da başka yerlerden alabilirler. Ama İran'ın yeniden ayağa kalkmak için paraya ihtiyacı var. Hem de acil bir şekilde" ifadelerini kullandı.

Putin'in Ukrayna'nın ötesinde planları olup olmadığı soruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ötesine ilişkin planları olup olmadığına ilişkin bir soru alan Trump, "Bu mümkün. Fakat kendisi, önündeki meseleyi çözmek ve bu işin içinden çıkmak istiyor çünkü bu durum, tam bir karmaşa haline gelmiş durumda. Geçen gün aradı ve 'İran konusunda yardımcı olabilir miyim?' dedi. Ben de, 'Hayır, bana Rusya konusunda yardımcı ol' diye cevap verdim" dedi.

"İran'la gelecek hafta görüşeceğiz"

İran ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilgi duyup duymadıklarına ilişkin bir soruya Trump, İran'ın artık nükleer silah yapacak durumda olmadığı yönünde cevap vererek, "Artık bu durumda değiller. Pes ettiler. Artık bu işten vazgeçtiler" dedi.

Trump, İran ile muhtemel görüşmelere ilişkin bir soruya ise, "İran'la gelecek hafta görüşeceğiz, belki bir anlaşma imzalayabiliriz, bilemiyorum. Ama bana sorarsanız bunun o kadar da gerekli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

"Putin ile görüşeceğim"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Toplantıdan aldığım izlenim, bu meselenin son bulmasını arzuladığı yönündeydi. Toplantı gerçekten çok olumlu geçti. Bence bu savaşı bitirmek için çok iyi bir zaman. Vladimir Putin ile görüşeceğim. Bakalım bu işi sonlandırabilir miyiz" dedi.

Yüzde 5 hedefine tepki gösteren İspanya'yı tehdit etti

Bir gazetecinin NATO'nun yeni belirlediği yüzde 5 savunma harcaması hedefine tepki gösteren İspanya'ya ilişkin sorusuna cevap veren Trump, "Bunu ödemek istemeyen tek ülke onlar. Yüzde 2 seviyesinde kalmak istiyorlar ve bence bu çok kötü. Üstelik ekonomileri gayet iyi durumda. Eğer kötü bir şey olursa, ekonomileri bir anda yerle bir olabilir. Fakat biz bunu telafi edeceğiz. Ne mi yapacağız? İspanya ile yürüttüğümüz ticaret müzakerelerinde onları iki kat ödemek zorunda bırakacağız. Bunu ciddiyetle söylüyorum. İspanya'ya bunu ödetmek zorundayız" dedi.

İspanya'yı sevdiğini ve çok sayıda İspanyol dostu olduğunu da sözlerine ekleyen Trump, "Fakat bu işin böyle yürümesine izin vermeyeceğim. Bu gerçekten hiç adil değil" dedi.

"Nükleer savaşa engel olduk"

ABD'nin Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmayı da bir dizi telefon görüşmesiyle sona erdirdiğini söyleyen Trump, "Dedim ki, 'Eğer birbirinizle savaşacaksanız, ticaret anlaşması falan yok' Çünkü işler çok kötüye gidiyordu. O son saldırının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. "Eğer savaşacaksanız, hiçbir ticaret anlaşması yapmıyoruz" dedim. Onlar da anlaşacaklarını söylediler" dedi. - LAHEY