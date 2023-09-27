Trabzon'da "Afet Uyum Planı" çalıştayı başladı

TRABZON - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Risk Belirleme ve Önlem Dairesi tarafından yürütülen Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması ve uyum konusunda Afad'ın kapasitesinin artırılması için teknik destek' projesi kapsamında ' Trabzon Afet Uyum Planı' çalıştayı başladı.

"Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması ve uyum konusunda Afad'ın kapasitesinin artırılması için teknik destek" projesi kapsamında projenin pilot büyükşehirlerinden Trabzon'da 'Temel veri çalışması' ve ' Trabzon ili iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin ve kırılganlıkların değerlendirmesi' çalışmaları neticelendirildi. Bu çerçevede yapılan araştırmada Trabzon'un doğal çevre ve sosyo-ekonomik durum, mevcut iklim eğilimleri ile bu eğilimlerin gelecekteki etkileri, kırılganlıklar, iklim değişikliği kaynaklı afet riskleri, bu risklere karşı alınan önlemler ve deneyimler, mevcut yerel iklim eylem planı ve iklim politikaları gözden geçirildi. Proje kapsamında 26-28 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek ' Trabzon Afet Uyum Planı' çalıştayı başladı. Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda Trabzon Afet Uyum Planı'nın taslak eylem planının nihai hale getirilmesi hedeflenirken, çalıştayda bir konuşma yapan AFAD Trabzon İl Müdürü Ömer Kıratlı, "Küresel iklim değişikliği ve kuraklık ile ilgili daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar var. Umut ediyorum ki bu çalışmalarımızın bu çalıştaya katkısı olacaktır. Bu çalıştayın özellikle ilimiz için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim gerek seller, heyelanlar ve son zamanlarda orman yangınlarıyla epey başımız muzdarip. Hepimiz için bu çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Son yıllardaki bu artışlar kurumların duyarlılık göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor"

AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz ise, son yıllarda özellikle Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde meteorolojik ve hidrojeolojik afet türlerinde ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "Özellikle aşırı şiddetli yağışlar sonucu sel ve taşkın olayları, orman yangınları, hava sıcaklıklarındaki artışlardan dolayı sağlık problemlerindeki artışlar peş peşe görülmeye devam ediyor. Dolaysısıyla son yıllardaki bu artışlar bize iklim değişikliği kaynaklı afetlerin artık hayatımızı ciddi anlamda olumsuz etkilemeye ve bu konuda kurumların duyarlılık göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bugün burada Avrupa Birliği destekli, Türkiye'deki iklim değişikliği kaynaklı afet risklerinin azaltılması ve bu konuda AFAD'ın uyum ve kurumsal kapasitesinin arttırılması projesi kapsamında düzenlemiş olduğumuz ikinci çalıştayımıza katılım sağlamış bulunuyoruz. Bugün ikinci pilot il olan Trabzon ilimizde afet uyum eylem planını bugün sizlerle değerlendirmeye açıyoruz. Siz kurumlarımızın geri dönüşleri ve katkılarıyla taslak planımızı nihai plana çevireceğiz inşallah. Trabzon'un önümüzdeki yıllarda hangi eylemleri hayata geçirmesi gerekiyor, bunları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.