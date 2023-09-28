TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davası kararına tepki gösterdi
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davasında Yargıtay'ın cezaları onaması kararına tepki göstererek, özgürlük için eylem yapacağını açıkladı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın olduğu 5 sanığın cezasını onaması kararı hakkında, "Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek" açıklamasını yaptı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 sanığın cezasını onaması kararına bu akşam Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Baş'ın yaptığı açıklama şöyle:
"Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek!"