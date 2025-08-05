"Terörsüz Türkiye" komisyonunun ilk toplantısı başladı

'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı başladı
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"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısı başladı. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Tarihi dönüm noktasındayız. Terör sadece umudumuzu değil ortak hayallerimizi de çaldı. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge demektir. Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık yoktur. Her adım şeffaf olacak" dedi.

TBMM'de tarihi bir gün yaşanıyor. Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te oluşturulan 48 kişilik komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk kez toplandı.

KURTULMUŞ: BU KOMİSYON SIRADAN BİR HEYET DEĞİL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon toplantısı saat 11.00'de başladı. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir.

Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk.

'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı başladı

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE PAZARLIK YOKTUR"

Yarınları şekillendirecek önemli bir andayız. Terör sadece umudumuzu değil ortak hayallerimizi de çaldı. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge demektir.

'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı başladı

"ORTAK AMACIMIZ ORTAK UMUDA DÖNÜŞMELİ"

Siyasi hesaplarla değil cesaretle hareket edilmeli. Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır. Ortak amacımız ortak umuda dönüşmeli.

'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı başladı

Yeni anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği hatırlatmakla kalmayacak siyasal düzlemde tarif edecek. Komisyonumuz istişare organı olarak hareket edecek."

KOMİSYONUN İSİM VE İŞLEYİŞ ŞEKLİ ELE ALINACAK

Komisyonun ilk toplantısında, komisyonun ismi ve işleyiş şekli ele alınacak. Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri masaya yatırılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı başladı

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer alacak. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler şu isimlerden oluşuyor:

AK Parti: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

MHP: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu.

TİP: Ahmet Şık.

Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan, Doğan Bekin.

EMEP: İskender Bayhan.

Demokrat Parti: Haydar Altıntaş.

DSP: Önder Aksakal.

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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıHalil Arslan:

şehit ve gazi yakınlarına sordunuz mu hayır ????

Yorum Beğen183
Yorum Beğenme61
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Haber YorumlarıKara Murat:

Daha Çok Şehit ve Gazi Yakını olmasın diye bu komisyon kurulmuştur.Askerimiz kardeş kavgasında niye şehit olcak.kime ne faydası olcak.?

yanıt60
yanıt102
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Şehit; Kara sıvalı sıvasız inşaatı yarım yada kerpiç evlerden çıkar fakirlik=şehitlik, filler tepişir; gençler can verir.

yanıt78
yanıt1
Haber YorumlarıMurat Akdas:

Şehit yada gazi yakınımısınız?

yanıt4
yanıt33
Haber YorumlarıCEZA :

Kardeş bende şehit yakınıyım. bu ülkenin evlatları bu ülke üzerinde menfaat peşinde olanların oyuncağı olacağına,, benim askerim şehit düşeceğine kendi vatandaşımla barışırım.. hem ülkem kazanır hemde ben.. kin güden bir i olsaydı eğer Hz. Pegamber efendimiz hiç Hz Hamzayı Katleden Vahşiyi Affedermiydi.. Affetmek Allah katındandır.. Enbüyük Aaffedicide Yüce Allahtır.. Gerçek bir Barış olacaksa neden içine çomak sokalım

yanıt39
yanıt31
Haber YorumlarıEbu Saad:

Bulurlar birilerini.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Canlı yayınlansın kim ne aldı kim ne verdi görelim beyler

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

KAPALI KAPILAR ARDINDA KONUŞMAYIN 600 kişi yaşamıyor bu ülkede TRT ekranında canlı yayınla ne verdik ne aldık açıklayın

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Anayasanın ilk 4 maddesine dokunmayın, Fetö ve Pkk'dan yatanları içeriden çıkartmayın gerisi konuşulabilir ..

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme30
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