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Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Ahmet Türk barış yemeğine katılmıştı

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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk geçtiğimiz günlerde Şenyaşar ailesi ile husumetli oldukları Yıldız ailesinin barış yemeğine hükümet yetkilileriyle birlikte katılmıştı. Bu detaya dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel de kayyum kararlarına tepki mesajında Türk'ü "Türkiye'de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun önemli ismi" olarak tanımladı.

İstanbul'un Esenyurt belediyesine kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı bu sabah saatlerinde de Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk kayyum kararı sonrası yaptığı ilk açıklamada "Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde. Dünyada 3 kez kayyum atanıyor bana. Daha önce kayyum atanacağı beklentimiz yoktu. Türkiye'de yaşananlar, hukukun, adaletin, demokrasinin hangi boyutta olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

KATILDIĞI BARIŞ YEMEĞİ GÜNDEME GELDİ

Ahmet Türk'ün 3. kez görevden alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken geçtiğimiz haftalarda katıldığı Şanlıurfa'daki barış yemeği yeniden gündeme geldi.

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Ahmet Türk barış yemeğine katılmıştı

HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE BİRLİKTE KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gibi isimlerin katıldığı barış yemeğine Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de katılmış ve aile üyelerinin tokalaştığı fotoğraflarda da yer almıştı.

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Ahmet Türk barış yemeğine katılmıştı

ÖZEL: BARIŞ DENİLİNCE İLK AKLA GELEN İSİMLERDEN

2 il ve 1 ilçeye kayyum atanması kararı sonrasında söz konusu gelişmelere tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mesajında Ahmet Türk'ü Türkiye'de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden biri olarak nitelendirdi.

"UYARIYORUM SÖZ BİTMEK ÜZEREDİR"

Özel'in mesajı şu şekildeydi; "Bu sabah Türkiye'de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır."

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Ahmet Türk barış yemeğine katılmıştı

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Ahmet Türk barış yemeğine katılmıştı
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıosman kara kara:

Barış 2 devlet arasında olur teroristle barış olmaz. Teroriste sadece teslim ol çağrısı yapılır!!!

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Haber YorumlarıAbdulbaki null:

Reis bir şeyler deniyor

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Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıufo:

hükümet bi işler çeviriyor

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Asena diye bir dansöz sanatçımız vardı. Çok iyi kiviriyordu. Öyle böyle değil güzel kiviriyordu. Kıvırması ile çok ünlüydü. Gerçekten güzel kıvırırdı. Her zaman güzel kıvırırdı.. Anlayın işte kiviriyordu ya ....

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Özgür Sen bir boş adamsın devletle uğraşma

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Özgür daha dünkü çocuk onu kandırabilirsiniz de devleti kandıramazsınız özgür bilmez bu işleri

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