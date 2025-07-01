Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
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Terör örgütü PKK, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Temmuz ayında törenle 20-30 kişilik bir gruba silah bıraktıracak. 3-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek törenin ardından PKK'lıların silahsız bir şekilde üs bölgelerine dönecekleri belirtildi. Öte yandan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin yeni bir mesaj yayımlaması bekleniyor.

Terör örgütü Pkk, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bir gruba Temmuz ayının başında basına açık bir törenle silah bıraktıracak. Söz konusu törenin Süleymaniye sınırları içerisinde düzenlenmesi planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre 20 ila 30 kişilik bir grup Pkk'lı, 3-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek törende kameralar önünde silahlarını bırakacak. Törenin ardından Pkk'lıların herhangi bir şehre gönderilmeyeceği, geldikleri üs bölgelerine –silahsız biçimde– geri dönecekleri ifade ediliyor.

ÖCALAN'DAN MESAJ BEKLENİYOR

Öte yandan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde çözüm sürecine ilişkin yeni bir mesaj yayımlamasının beklendiği belirtildi. Bu mesajın ardından silah bırakma sürecinin resmen başlayacağı ifade edildi. Kaynaklar, sürecin hız kazanması durumunda, PKK'nin daha kapsamlı silahsızlanma adımlarını belirlenen takvime göre atacağını da belirtti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Akp dem.mhp pkk

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Haber YorumlarıAlejandro Sosa:

Ben neden çoktan bırakmışlar biliyordum?

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