TBMM'yi karıştıran bütçe değil 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi oldu! MHP'den çok konuşulacak "idam" çıkışı

TBMM Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

CHP'Lİ ÖZEL: BU ÜLKEYİ YÖNETENLER KÜRSÜYE ÇIKIP BİR ŞEYLER SÖYLEMELİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, usule ilişkin söz alarak, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiasıyla ilgili şunları söyledi; "Kendi 6 yaşında kızını utanarak, söylüyorum gelin etmesi. Yıllar süren bir cinsel istismar olayının o çocuğun belli bir yaşa gelip de boşanma davası açmasıyla kamuoyu haberdar oldu. Bu konuda Türkiye sarsılıyor. Ömer Çelik diyor ki 'Basını yakından takip ediyoruz'. İktidara müzahir basın görmedi, duymadı. Ta ki infial bu noktalara gelene kadar. Bugün bu olayın doğrudan muhatabı ilgili bakan burada. Sizden ricam, gündem dışı konuşma maddesi ile çağırabildiğimiz bakan burada. Eskiden de örneğin İçişleri Bakanı Meclis'teyken bir terör saldırısı olduğunda ya da kendisini ilgilendiren bir konu olduğunda herhangi bir bakanlığın doğrudan yerimizden söz alır, bakanlardan izahat ister, bakanlar da söz ister ve gruplar da bunu değerlendirebilirdi. Bugün bu tüzük buna imkan veriyor. Şimdi Sayın Bakandan ve sizden talebimiz, Sayın Bakana gündemdışı söz talebi olup olmadığını sorunuz. Gündem dışı söz talep ederse 20 dakika süre ile bu konuda bakanlığı ilgili vakfa ne yapmış, soruşturma başlatmışlar mı? Tek kişilik hükümet sistemi var ama sonuçta dahil olduğu kabine, masa neyse onun adı, bu konuda ne yapıyor? Bu ülkeyi yönetenler olarak bu Meclis'te çıkıp kürsüye bir şeyler söylemeleri lazım."

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da olayı "Dehşet verici" diye nitelendirerek, şunları belirtti; "İnsanım diyen herkesin bu konuda insanlıktan yana tutum alması gerekiyor. Bu cemaatlerle ilgili ne yapılıyor? Şu ana kadar bir işlem yapıldı mı? Ortada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar var. Ortada bir kız çocuğunun sonradan 13 yaşında evlendirildiğini, ebeveynlerinin bu evliliğe onay verdiğini, kemik yaşının başka birinin kemik incelemesine girilerek 21 yaşında tespit ettirildiğine, bu kız çocuğunun evlendikten sonra hastalanması üzerine doktorunun kendisini adli kurullara sevk ederek, bir suç ve istismar olduğunu bildirilerek, açığa çıkan bir çocuk istismarı var. Bu yıllarca devam etmiş. Bu konuda iktidar temsilcilerinin, burada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı ve sizlerin ilgililerle görüşerek kamuoyuna, Türkiye toplumuna açıklama yapması, bu cemaate ne yapıldı, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı mı? Ne yapıldı? Bilgilendirme talebini biz de yineliyoruz."

ZENGİN: BU KONUYU MEMLEKET MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise şunları söyledi; "Bu konu Türkiye'de hiçbirimizin, kalbi ve vicdanı olan hiçbirimizin tek kelime ile bile hakkında bir şey söylemeden yapamayacağı bir konudur. Biraz önce gelirken milletvekili arkadaşlarımdan arayanlar oldu. Benim kız çocuğum yok. Erkek çocuklarım var. Özellikle kız çocuğu olan arkadaşlarımızın kendi çocuklarını da düşünerek, çok büyük bir rahatsızlık duyduklarını görüyoruz. Bu konuyu memleket meselesi olarak görüyorum. Bütün milletvekilleri ve bakanlıkların meselesi. Başta Aile ve Adalet Bakanlıkları olmak üzere. Bu konuyu uzunca bir süre takip edeceğiz… Savcının iddianamesini, Adalet ve Aile Bakanlıklarının ne yaptığını takip edeceğiz. Bu konu asla ve kata yumuşatılamaz. En ağır şekilde anne ve babanın evlendirildiği kişinin bir karar vererek, eminim aile çevresinde bu konuyu bilen insanların hepsinin ifadeye çağırılarak neden böyle bir şeye müsamaha gösterdiklerini, hukukun çerçevesinin örnek bir karar teşkil edecek şekilde zorlanarak, aile çevresi de dahil olmak üzere, birlikte bir hayatı idame ettirdikleri, cemaat kelimesini kullanmak istemiyorum ama orada da bu konuyu bilen kim varsa onlara da ulaşacak şekilde bu dava sürecinin yakından takip edilmesi gerekiyor.

"ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM" ÖNERİSİ

Bu sadece fikir beyan edilecek, ne kadar üzüldüğümüzü söyleyeceğimiz bir konu değil. Uzun vadeli takip etmemiz gereken, hem dava süreci hem de neden böyle bir şey olmuş, hangi ortam ve şartlar bunların oluşmasına sebebiyet vermiş, bu konuya dair hepsini yapalım. Gerekirse bu konuda araştırma komisyonu kuralım. Çocukların istismarı ile alakalı TBMM daha geniş anlamda hangi sorumlulukları alabilir, nerede nasıl boşluklar var. Buna dair hepsini değerlendirelim."

MHP'Lİ BÜLBÜL'DEN "İDAM" ÇAĞRISI

Mhp Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Bu suçu işleyenler hangi sınıf ve zümreye, hangi cemaate, ne olursa olsun, kim olursa olsun. İdam söz konusu olacaksa haklarında en ağır ceza ne gerekiyorsa yapılsın diye biz bunu defaatle söyledik. Burada bir kere daha tekrar ediyorum. Bu vicdanları yaralayan, topluma kan ağlatan çok acı şeyler bunlar" diyerek, hukuken gereğinin yapılmasını istedi.

"ARAŞTIRMA ÖNERGESİ REDDEDİLMİŞTİ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise "İnsanlıkla bağdaşmayan bir davranış" diye olayı değerlendirerek, şunları kaydetti; "TBMM'nin bu noktada yapması icap eden ne varsa ona katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Konuyla ilgili Adana Milletvekilimiz Sayın İsmail Koncuk Bey tarafından verilmiş bir araştırma önergesi vardı. TBMM'de tartışıldı ama reddedildi. Bazı konularda öngörülerimizin yüksek olması icap ediyor. İşlenen suçların ve gerçekleşen olayların nereye varacağını da öncede kestirmemiz icap ediyor. Bu konuda TBMM'yi, siyasi partileri ve onların sözcülerini daha duyarlı davranmaya davet ediyorum."