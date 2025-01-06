TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de düzenlediği tabutlu basın toplantısında 2023 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ceset torbası ve kefen takımı alım işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

BABASINI SAVUNAMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ihaleyle ilgili usulsüz iddialarını dile getiren Osman Gökçek'e babası döneminde yapılan ve hiç kullanılmadan hurdalığa dönüşen Ankapark'ın dinazorları soruldu. Gökçek, bu soruya "Konunun muhatabı ben değilim" yanıtı verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı, açıldıktan 7 ay sonra işletilememesi nedeniyle kapanan Ankapark'ta kullanılan ve 2013 yılında 98,4 milyon ödenen dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları üçte biri fiyatına 31,8 milyon TL'ye sattığı ortaya çıkmıştı.