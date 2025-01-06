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TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk yapıldığını öne süren AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'deki basın toplantısına tabut ve ceset torbalarıyla geldi. Toplantı esnasında Gökçek'e babası döneminde yapılan Ankapark'ın dinazorları soruldu. Gökçek, bu soruya "Konunun muhatabı ben değilim" yanıtını verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de düzenlediği tabutlu basın toplantısında 2023 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ceset torbası ve kefen takımı alım işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

BABASINI SAVUNAMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ihaleyle ilgili usulsüz iddialarını dile getiren Osman Gökçek'e babası döneminde yapılan ve hiç kullanılmadan hurdalığa dönüşen Ankapark'ın dinazorları soruldu. Gökçek, bu soruya "Konunun muhatabı ben değilim" yanıtı verdi.

TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

NE OLMUŞTU?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı, açıldıktan 7 ay sonra işletilememesi nedeniyle kapanan Ankapark'ta kullanılan ve 2013 yılında 98,4 milyon ödenen dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları üçte biri fiyatına 31,8 milyon TL'ye sattığı ortaya çıkmıştı.

TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bu adamı hangi güç millet vekili adayı yaptı merak ediyorum?

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Haber YorumlarıAlkop Sanayi Sitesi:

Neo soru gelince beti benzi sarardı :))

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Milletimin parası diyorsun ya. Hani milletin parasına göz kulak oluyorsun. Konunun muhatabini da araştırsana ozaman.

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Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

çok komik bir adam bu ya valla sıkısınca muhattap degılım :) çok iyi

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

muhatabın olmasa dahi, olumlu veya olumsuz görüş belirtmiyorsan,senin hiç bir sözün inandırıcı değildir,boş konuşuyon demekdir,

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

surekli garip gureba allah kitap günah ayet muhabbeti yapan din tüccarları dinazorları hamuduyla götüren bu shirbazları sadece görevden alarak hakkın yerine geldiğini de savunabilirler ne de olsa halifelerin böyle bir yetkisi de olabilir belki

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Haber YorumlarıIsmail Gürkan:

tam palyoço

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