TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "Kıbrıs meselesi milli meseledir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptığı açıklamada, "Bizim her zaman her yerde söylediğimiz gibi, bütün platformlarda kullandığımız gibi Kıbrıs meselesi Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin milli meselesidir. Burada bunda bir sapma, herhangi bir değişiklik yok" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Milli Savunma Komisyonu heyeti, temasları kapsamında Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Komisyon Başkanı Akar, burada anıt defterini imzaladı. Anıt mezarda incelemelerde bulunan Hulusi Akar, basın mensuplarına açıklama yaptı. Akar açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi büyük bir heyecanla, büyük bir şerefle yine Kıbrıslı kardeşlerimizle beraberiz. Milli Savunma Komisyonu arkadaşlarımla beraber bu ziyafeti gerçekleştiriyoruz. Burada biz her zaman olduğu gibi Kıbrıslı kardeşlerimizle karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak suretiyle birliğimizi, beraberliğimizi teyit etmek, güçlendirmek, takip etmek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

"Şartlar ne olursa olsun buradaki insanlar bizim kardeşimizdir"

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, "Biz olayları anında, anlık olarak zaten takip ediyoruz, biliyoruz. Fakat bir de yüz yüze görüşmek suretiyle buradaki Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla diğer ilgili arkadaşlarla konuşarak, görüşerek neler oldu, neler yapabiliriz bunları görüşerek konuşacağız. Bizim her zaman her yerde söylediğimiz gibi, bütün platformlarda kullandığımız gibi Kıbrıs meselesi, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin milli meselesidir. Burada bunda bir sapma, herhangi bir değişiklik yok" diye konuştu.

Hulusi Akar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahına vurgu yaparak, "Şartlar ne olursa olsun buradaki insanlar bizim kardeşimizdir. Dolayısıyla buradaki insanların, yaşayan kardeşlerimizin, Kıbrıs halkının güvenliği, refahı bizim için çok önemlidir. Bunun için yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapacağız. Bugüne kadar yapılanlar zaten bundan sonra yapacaklarımızın da bir göstergesidir" diye konuştu.

"Gelişmelerin olumsuz bir şekilde adaya yansımaması için ne tedbir varsa aldık, alacağız"

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, "Şu anda bölgede meydana gelen gelişmeler var. Onları da yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla bu gelişmelerin olumsuz bir şekilde bölgeye, adaya, Kıbrıslı kardeşlerimize yansımaması için alınması gereken ne tedbir varsa bunları da tereddütsüz aldık, alacağız. Bunlar için bir şüphe olmasın. Türkiye daima, tereddütsüz, herhangi bir hesap kitap olmaksızın, taahhütsüz, daima buradaki Türk halkının, kardeşlerimizin yanındadır. Olmaya devam edecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini de aktaran Akar, "Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Cumhurbaşkanımız daima bu konularla ilgili her türlü bilgiyi aldı, almayı sürdürüyor ve daima ilgileniyor. ve dolayısıyla her türlü desteği açıklamış bulunuyor, bütün çalışmaları, girişimleri destekliyor" şeklinde konuştu.

"Temennimiz kardeşlerimizin güven içinde ve mutlu müreffeh yaşaması"

Hulusi Akar açıklamasının devamında, "Burada bizim temennimiz, dileğimiz, kazasız belasız bu dönemin atlatılması ve buradaki kardeşlerimizin de güven içinde ve mutlu müreffeh yaşaması. Amacımız, dileğimiz budur. Bunun için hem ikili ilişkilerimizde Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hem de uluslararası ortamda bize düşen ne varsa, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili arkadaşlarımız gerekli girişimlerde bulundular, bulunacaklar" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, "Dolayısıyla biz burada bulunmaktan dolayı son derece kıvançlıyız, son derece heyecanlıyız. ve burada geldiğimizde Rauf Denktaş'ın yaptıklarını bir kez daha hatırlıyoruz. Onu da şükranla, minnetle anıyoruz. Buradaki yapının da, anıtın da her geçen gün gelişmesini görmekten ayrıca mutluyuz. ve bir kez daha bu sizin vesileniz ile Kıbrıslı kardeşlerimize şahsen ve milletim adına selamlarımızı, saygılarımızı sunuyorum. Burada Türkiye'deki bütün ilgililerin, yetkililerin gece gündüz Kıbrıslı kardeşlerle beraber olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum. Sağ olun, var olun. Kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Özen de heyette yer aldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetinde, Hulusi Akar'ın yanı sıra Bursa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Konya Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Ünal Karaman ile Konur Alp Koçak, Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan, Milli Savunma Komisyonu Yasama Uzmanı Ali Barlas Öztürk, Milli Savunma Komisyonu Danışmanı Tolga Şakir Atik, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Görevlisi Fatma Didem Hastürk ve Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Uzman Yardımcısı Yunus Emre Ünal yer aldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı