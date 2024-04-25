TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Üyelerini Dinledi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi üyelerini dinledi ve sorularını yanıtladı.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlayarak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler çocuk haklarının savunulması, evlatlarımızın daha güzel yarınlara kavuşması, üstün yararının sağlanması için çabalarken ne yazık ki yakın coğrafyamızda çocuklarımızın ölümlerini, ırkçılık, katliam ve soykırımını görüyoruz. Bununla ilgili ülke ve toplum olarak büyük bir çaba gösteriyoruz. 21. yüzyıl, dünyanın utanç yüzyılı olarak tarihe geçiyor. İsrail asla başarılı olamayacak. Çünkü sırtını ölüme dayayan bir devlet, devlet değildir. Biz, sırtımızı insana, medeniyetimize, inancımıza dayadık, onlar ise Firavun'a dayadı. İnanıyorum ki bu savaşın kazananı insan, masumiyet ve adalet olacak. Bir dahaki 23 Nisan'da Filistin bir gül bahçesi olacak ve çocukların şenliklerini bütün dünya duyacak."

ABB Çocuk Meclisi 28. Dönem Başkanı Togay Osman Gedik de TBMM'nin ve milletvekillerinin, çocukların zarar görmemesi için çalıştığına inandıklarını ancak yaşadıkları sorunların bitmediğini dile getirdi.

Gedik, "Ailelerimizle birlikte her gün olumsuz haberler karşısında endişe duyuyoruz. Savaşlar, ekonomik krizler, çevre sorunları devam ediyor. Eşitsizlik, her tür ayrımcılık, ekran zorbalığı, yeterli beslenememek, güvenlik sorunları, çocuk istismarları, çocuk işçiliği, erken yaşta evlendirilmeler, ihmal edilen çocuklarla ilgili tüm olumsuz gelişmeler bizleri de yakından ilgilendiriyor ve üzüyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Komisyon Başkanı Katırcıoğlu'nun yanı sıra Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ile bazı milletvekilleri, çocukların sorularını yanıtladı.

Cezaevinde bulunan çocuklara ilişkin veriler

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Yurdunuseven, bir soru üzerine, cezaevinde bulunan çocuklara ilişkin verileri paylaştı.

Yurdunuseven, 0-3 yaş arası 391, 4-6 yaş arası 289 çocuk olmak üzere 0-6 yaş arasında toplam 680 çocuğun cezaevinde annesinin yanında kaldığını kaydetti.

Cezaevinde herhangi bir suçtan dolayı 12-18 arasındaki yaş grubunda 1918'i tutuklu, 136'sı hükümözlü, 877'si hükümlü olmak üzere toplam 2 bin 931 çocuğun bulunduğunu aktaran Yurdunuseven, en çok çocuğun Karatepe, Diyarbakır ve Hatay'daki ceza infaz kurumlarında barındırıldığını belirtti. Yurdunuseven, çocuklardan 2 bin 908'inin adli suç, 23'ünün de terör örgütü suçundan cezaevinde olduğunu anlattı.

Yurdunuseven, 12-18 yaş grubunda 226'sı Suriye, 23'ü Afganistan, 9'u Irak, 15'i de diğer uyruklu olmak üzere toplam 273 yabancı uyruklu çocuğun cezaevinde barındırıldığını ifade ederek, "Biz, küçük ya da büyük olsun cezaevinde bulunan herkese 'devlete emanettir' gözüyle baktık. Denetim için birçok cezaevini ziyaret ettik. Durum tespitlerimizi bakanlığımıza iletiyoruz." diye konuştu.