TBMM, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı ile Antlaşmayı Onayladı

TBMM Genel Kurulu'nda, ' Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu vakıflar ile ilgili düzenlemeleri içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da kanun teklifinin ilk 3 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı, ' Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlandı. Maddelerin kabul edilmesinin ardından teklif, tüm siyasi partilerin oylarıyla birlikte kabul edildi.

'DOĞRU BULUYORUZ'

Meclis Başkanvekili Celal Adan ardından sözü grup başkanvekillerine verdi. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ajansın 1949 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 6 milyona yakın mülteciye yardım yaptığını söyledi. Özdağ, "Türkiye ile UNRWA arasında hukukileşmeyen antlaşmalar vardı, bunu hukukileştirmek doğrudur ve aynı zamanda da Türkiye'nin, UNRWA'nın bir tedarik merkezi yapması da doğrudur. Aynı zamanda, Ajans'ın Kafkasya ve Orta Doğu ülkeleriyle koordinasyonu güçlendirmek gayesiyle de burada bunun açılmasını da Gelecek-Saadet-DEVA olarak doğru buluyoruz" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLARIN ARKASINDAYIZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da teklifi olumlu bulduklarını belirterek, "İnsanlığın ayaklar altına alındığı Filistin için bir kez daha bir aradayız. Ancak Gazze'yi vurma, Batı Şeria'yı yasa dışı, hukuksuz bir şekilde işgal girişimi de devam ediyor. İnsanlar açlıktan kırılmaya devam ediyor, başlarına bombalar yağmaya devam ediyor, topraklarından sürülmeye devam ediyor. Böyle bir ortamda masum insanların durumu üzerinden dünya gücü nutukları atmaya hiç gerek yok. Bizim üzerimize düşen samimi ve gerçekçi bir şekilde acı çeken, katledilen masum insanlar için elimizden gelen neyse onu yapmaktır. İnsanlık namına Filistin için hangi adımlar atılması gerekiyorsa bu adımların arkasındayız diyoruz" dedi.

'İNSANİ BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ'

Filistin melesinin yıllardır işgal, soykırım ve inkar politikalarına maruz kaldığını kaydeden DEM Parti Milletvekili Salihe Aydeniz, "On binlerce Filistinli, kadın, çocuk, yaşlı katledilmiştir. Bu tablo bize gösteriyor ki artık bu acıların temel nedenlerini sadece işgal politikalarında değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler gibi ulus üstü kurumların etkisizleştirilmesinde, araçsallaştırılmasında aramak zorundayız. Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında Birleşmiş Milletler'in kendi personelini bile koruyamaması bu kurumun işlevsizliğini ortaya koymaktadır. Yeni dönemde uluslararası kurumların hem yapısal hem de ahlaki sorumluluklarını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bütün bu sorgulamalara ve hayal kırıklıklarına rağmen biz DEM Parti olarak milyonlarca Filistinlinin yaşam hakkına, eğitimine, sağlığına ve insanca yaşama mücadelesine katkı sunacak her türlü adımı geçmişte sağladığımız gibi günümüzde de desteklemeyi insani bir görev olarak görüyoruz" diye konuştu.

'BM YAPTIRIM GÜÇLERİNİ TEKRAR ORTAYA KOYMALIDIR'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da anlaşmayı desteklediklerini vurgulayarak, "Bir ateşkes anlaşmasına rağmen hala saldıran, anlaşmayı ihlal eden eli kanlı bir devlet var. Uluslararası kuruluşlar ve devletlerin hepsi bence uzun uzun düşünmeli. Özellikle BM ve diğer kuruluşlar yaptırımlarını, yaptırım güçlerini tekrar ortaya koymalıdır. Biran önce eli kanlı İsrail devleti Gazze'den elini çekmeli; Gazze'de, yaşayan, açlıkla boğuşan; hastanesi, okulu, şehrin, ülkenin yüzde 80'i yıkılmış bir yer var, tekrar inşa edilmeli. Biz kendi adımıza düşen tüm desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

'ANLAŞMANIN FİLİSTİN DAVASINA KATKI SAĞLAMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Filistin davasının Türkiye'nin davası olduğunu aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, şöyle devam etti:

"Biz İsrail'in bu anlamda ateşkesten sonra da elini yıkayarak çıkması değil, tüm bu soykırımın, işgalin hesabını vermesi için tüm uluslararası mahkemelerde de hak ettiği cezayı alıncaya kadar mücadelemizi elbette kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu anlamda, bu anlaşmanın da Filistin davasına katkı sağlamasını yürekten temenni ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla bu davanın yanında olacaktır. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin, yaşasın Mescid-i Aksa diyorum."

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti temsilcilerinin kanun ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 4 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı.