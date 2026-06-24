TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Tekirdağ'ın Türkiye'nin en çok vergi veren ilk 10 ili arasında bulunduğunu söyledi.

Özellikle Çorlu'daki hava kirliliğine dikkati çeken Taşcı, başta ulaşım olmak üzere kentteki altyapı ve üstyapı sorunlarının giderilmesini istedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107'inci yılını kutladı.

O gün Tokat halkının, umutlarını Atatürk'ün umutlarıyla birleştirdiğini ifade eden Durmaz, Cumhuriyet yürüyüşüne omuz verenleri tebrik etti.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da sağlık alanında "reform yaşandığını" dile getirdi.

Kente yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi veren Türkmenoğlu, gelinen noktada Van'da sağlık sistemine erişim ve hizmet kalitesinde büyük bir memnuniyetin hakim olduğunu anlattı.

Türkmenoğlu, başta 800 yataklı şehir hastanesi olmak üzere, il genelinde hastane inşaatlarının devam ettiğini bildirdi.