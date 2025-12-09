TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başladı (3)

'İBB'DE YOLSUZLUK EKOSİSTEMİ KURULMUŞTUR'

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan ve ağır ceza mahkemesinde kabul edilen iddianameden anlaşılıyor ki bu iddialar vahim. 14 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde projeler hazırlayıp kentsel dönüşüm yaparak İstanbul'u depreme hazırlamak yerine geniş ve derin bir yolsuzluk ekosistemi kurulmuştur, iddia bu. Milletin kaynakları kendi hırsları ve emelleri için bu yolsuzluk sistemine aktarılmıştır, milletin varlığı talan edilmiştir. Bu durum retoriklerle, mugalatalarla örtbas edilemez. Biz iddianameden olanı, artık mahkemenin kabul ettiğini söylüyoruz. Bunu siyasi alana çekerek üzerini örtemezsiniz. Ülkenin en büyük yolsuzluk olayından mağduriyet üretmeye çalışarak milleti kandıramazsınız. Yolsuzluk düzeninin siyasi manipülasyonlarla örtmeye çalışılması milletin aklıyla alay etmektir. Bu sistemi kuran, şikayet eden, şikayet edilen, delilleri yargıya sunan, kamuoyuyla paylaşan sizin partilileriniz, delegelerimiz, il başkanlarınız, ilçe başkanlarınız, milletvekilleriniz, eski Genel Başkanınız. 'CHP'nin arınması gerektiğini söyleyen sizin eski Genel Başkanınız. Yani biz Genel Başkanı ciddiye almayalım mı? Yani, ana muhalefet partisinin bir önceki Genel Başkanını ciddiye almazsak sizi de kimse ciddiye almaz. Bu yolsuzluk düzeninden elde edilen kaynaklarla CHP'nin dizayn edildiğini söyleyen sizin eski belediye başkanınız, delegeleriniz, milletvekilleriniz. Partinizi mahkemelik yapan sizsiniz, biz değil, partinizi mahkemeye götüren sizsiniz. Doğrusu, Türkiye'nin 2'nci partisinin içine düştüğü bu yolsuzluk sarmalı bizleri de üzmektedir" ifadelerini kullandı.

'SAYIN ALA, 15 TEMMUZ DA 2 SAAT GÜRCİSTAN HAVA SAHASINDA DOLAŞTINIZ MI?'

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Ak Parti'li Ala'ya cevap vermek için söz aldı. Emir, "19 Mart darbesiyle sadece arkadaşlarımızı değil milletin iradesini de demir parmaklıklar arkasına koydunuz; bizim isyanımız bunadır. Bir de yargılanmayanlar var. 15 Temmuz'dan sonra salya sümük belediye başkanlığından aldıklarınız var ya, hani ağlayarak gitmişlerdi, onlar yargılandı mı? Nerede onlar? Peki, evlerde bulunan ayakkabı kutuları, o yazar kasalar, nerede o bakanlar, nerede yargılandılar? Biz yargılanmak isteriz ama bağımsız mahkemelerde, öyle yeni mahkeme kurmayacaksınız. Yeni mahkemeler kuruyorsunuz, cesaretsizsiniz, istemediğiniz bir karar olursa mahkemeyi dağıtıyorsunuz ama Ekrem İmamoğlu'nun İBB davası için yeni mahkeme kuruyorsunuz. Sizin yargı ve adalet anlayışınız işte bu kadar. Sayın Ala, o kadar inanıyorsanız masumiyet karinesine, peşinen milleti kirleteceğinize, bakın. Birisi de gelir size, 'O iki saat 15 Temmuz da Gürcistan hava sahasında dolaştınız mı?' diye sorar. Ne diyeceksiniz? O yüzden insanların onuruyla oynarken dikkatli olacaksınız" diye konuştu.

'BUNU SÖYLEYEN ALÇAKTIR, NAMUSSUZDUR, ŞEREFSİZDİR'

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında sataşmalar yaşanırken AK Parti'li Ala söz aldı. Ala, "Ben o dönem İçişleri Bakanıyım, yanımda korumalarım, milletvekilleri ve heyetten birileriyle birlikte Erzurum Havaalanı'ndan 21.25'te Türk Hava Yollarının tarifeli uçağının içinde mürettebatla beraber 180 kişi vardı ve kalktık. 23.00'e çeyrek kala indik ve hiçbir şeyden haberimiz yok. Bizim milletvekillerimizden kardeşlerimiz oradaydı Ankara Havaalanı'nda ve Ankara havaalanına indikten sonra da bütün birimlere saat 23.00 civarı ki ben indiğimde Hakan Fidan beni aradı, tam telefonu açtım, 'Efendim, darbe oluyor' dedi. Haberini ondan aldım ve daha uçağın kapıları açılmamıştı. Aşağıya indim ve havaalanında bir kriz merkezi oluşturarak bütün süreci yönettim. Televizyonlara bağlandım ve bütün teşkilata, 'Karşı durulacak, bu alçaklara asla müsaade edilmeyecek' diye haber verdim, talimat verdim. Bir kere Gürcistan bunların merkeziydi, bu işi de hiç anlamadığınız da belli, insan kaçacaksa da oraya kaçmaz. Bakın, bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. ya da bunu söyleyen alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir tamam mı ve bu burada artık sonlansın yani bu kadar FETÖ yalanını çıkıp iki de bir söylemek size yakışıyor mu? Bunu yapan alçağın önde gidenidir" dedi.

'EKREM İMAMOĞLU YARGILANIP HÜKÜM GİYENE KADAR ONA 'HIRSIZ' DİYEN ALÇAKTIR'

Ardından yeniden söz alan CHP'li Emir, "Sayın Ala, bakın, biz kimseye FETÖ'cü demedik, ben bilmeden somut delil olmadan hiç kimseye, 'Alçak, şerefsiz FETÖ'cü' demedim. Ancak siz de ispatlayamayanlara 'Alçak, şerefsiz' dediniz ya burada, geleceksiniz, burada diyeceksiniz ki 'Ekrem İmamoğlu yargılanıp kesin hüküm giyene kadar masumdur, ona, 'Hırsız' diyen alçaktır, şerefsizdir'. Var mı cesaretin? Başkalarının onurunu, başkalarının namusunu kendi onurun kadar saymıyorsan yok hükmündesin, o zaman konuşmayacaksın. Gördünüz değil mi arkadaşlar? İşte, masumiyet karinesi bunun için var, biz bunun için bunu dile getiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'SAYIN ÖZEL 156 MİLYON TL'NİN KAMULAŞTIRILMASINA NE DİYECEĞİZ?'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler da yolsuzluk iddianamesi ile ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"İddianamenin tamamını ben hukukçu olarak tam 7,5 günde okudum arkadaşlar. Tabii, sizin gibi sallamak, iftira atmak istemediğim için, yoksa birisinin sözüyle iftira atabilirdim. Bir iddianameye yarım saatte cevap veren sallıyordur, okumadan sallıyordur. Şimdi Özgür Bey bizim Fatih Belediyemize 'Turp' dedi, Çatalpınar Belediyesine öyle dedi. Bak şimdi, bir şey göstereceğim. İddianamede diyor ki Ali Nuhoğlu, 'Güllüce Tarıma ait Emirgan'daki her biri 50 milyon dolarlık 3 villayı İmamoğlu İnşaata sadece 15 milyon TL'ye devrettim.' Önündeki İBB'ye ait arazi de bu devirden sonra 156 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Bakın, ben kimseyi iddia etmiyorum. Az önce yolun 4 milyonluk taşına 'Organize bir sürü yolsuzluk' diyen Sayın Özgür Özel her biri 50 milyon dolar değerinde olan bu villaların şirket sahibi olarak 15 milyon liraya devrini, önündeki şu arsanın 156 milyon TL kamulaştırmasına ne diyeceğiz? Bakın, ben hiçbir şey demiyorum. Benim okuduğum iddianamede ben kimseye haksızlık yapmak istemem. Gerçekten lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi çok önemlidir, hiç kimseye iddia etmiyorum. İddianamede çok dikkatimi çekti, Sayın Özgür Özel bugün bir kişiden bahsetti. Dedi ki, 'Bir işçi kardeşimizin resmi, aylık 73 bin lira alıyor.' İBB'de çalışan harita mühendisi Yakup Öner ayda 73 bin lira alıyor, ikramiyelerinin de 4'ü azalmış, toplam bir yılda kazanacağı para 850 bin lira olmuş ama ne hikmetse bu arkadaşımız bu maaşla bir yılda 30 milyon TL'lik Sarıyer'de dubleks dairenin tapusu var. İddianamede tapu var. Peki, 30 milyon lira daire, kendisine de 15 milyon TL Porsche, 12 milyon liraya Audi Q7; hem MASAK raporunda hem tapu kayıtlarında yer alıyor. Ayrıca, banka hesaplarında 85 milyon lira var."

'AKP GRUP BAŞKANI SAYGISIZCA BİZİM GRUBUMUZA SALDIRIYOR'

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, AK Parti'li Güler'e cevaben, "Sayın AKP Grup Başkanının pejoratif, saygısız ve seviyesiz konuşmasına maruz kaldık. Ben bizi izleyenlere Abdullah Güler adına özür diliyorum. 23 yıllık bir iktidar gelir, burada bütçesini savunur ama bütçesini savunamayınca tel tel döküldüğü için eline fotoğraflar almış, oradan buradan bir bilgi kırıntılarıyla gelmiş, saygısızca bizim grubumuza saldırmayı deniyor. Siz tatmin olduysanız sorun yok ama biz bu saygısızlığı ve seviyesizliği aynen kendisine iade ediyoruz. İkincisi, bakın insanlar cezaevinde, avukatları bile bilmiyorlar burayı. Kendileri izliyorlar mı? Muhtemelen izleyemiyorlar. Buradaki bir kürsüyü birisini bir noktada itham etmek için haksız delillerle kullanmak, en önce, vicdansızlıktır; bırakın masumiyet karinesini, en önce vicdansızlıktır. Buna hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

'SİZE İADE EDİYORUM'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeniden söz alarak, "Burada konuşma yapan arkadaşlarımıza ben, 'Seviyesiz bir konuşma yaptı' hiçbir zaman demedim, siz de demeyin. Size iade ediyorum bunu Murat Bey. Herkes derdini anlatır. Ben bir isim anmadım. Değerli Genel Başkanı ben biraz bu konularda şahsi olarak da özel hukukumuzdan dolayı kendisi içerisinde itham etmedim. Herkes yargılanacak, cezası varsa alacaktır. Ben yargının işine karışmam. Ama olayları anlatıyorum dedim, aynı zamanda ayna tuttum. Siz bana ayna tutuyorsunuz ya bakanlıklarla ilgili, ben de size belediyelerle tutuyorum, bundan sonra da tutmaya devam edeceğim, problem yok. Ben kimseyi itham etmem, nezaket kurallarına uyarım. İki, masumiyet karinesi ve kesin mahkumiyet hükmü olmadan kimseyi herhangi bir şekilde yargılamam, nokta" diye konuştu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşime 10 dakika ara verdi.