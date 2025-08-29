TBMM Genel Kurulu "Gazze" konusunda olağanüstü toplandı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Ülkemiz, Filistinli gruplar ve uluslararası toplum için zaman birlik zamanıdır. Filistin yalnız değildir, Gazze yalnız değildir, Kudüs sahipsiz değildir. Filistin bir gün özgür olacaktır. Türkiye de bu özgürlüğün sonsuza kadar sesi olacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin olağanüstü gündemle toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, bugün sadece bir siyasi meseleyi konuşmak, hamaset yapmak için toplanmadıklarını belirterek, "Bugün burada, insanlık tarihinin en büyük adaletsizliklerinden birini, en büyük vicdan yaralarından birini, Gazze'deki vahşeti ve İsrail tarafından Filistin halkına uygulanan soykırımı, zulmü milletimizin iradesinin ve vicdanının tecelligahı olan bu Gazi Meclis çatısı altında konuşmak için bir araya geldik." dedi.

Tüm dünyanın, 21. yüzyılda Gazze'de kan donduran bir soykırıma şahitlik ettiğini vurgulayan Yüksel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bakarak, "Siz, Hamas'a 'terör örgütü' demiştiniz. Bunu ne zaman demezseniz, Netanyahu'nun uykusu o zaman kaçacaktır." dedi.

Yüksel, İsrail'in 7 Ekim'den sonra sergilediği şiddeti 1948'den bu yana sergilediği tutum çerçevesinde değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Yıllar süren saldırganlığından hesap sorulmaması İsrail'i bu konuda daha cesaretlendirerek şiddete, katliama, soykırıma sevk etmiştir. Aslında İsrail kurulduğundan beri taammüden soykırım suçu işlemektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze'deki açlık ve yıkım bütün insanlığın onurunu hedef almaktadır"

Kürsüden Gazze'deki çocukların resimlerini gösteren Yüksel, "Burada birlik olma zamanı, siyaset yapmama zamanı. Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken, hangi vicdan rahat uyuyabilir? Gazze'de anneler evlatlarını toprağa verirken, hangi kalp sızlamaz? Gazze'deki açlık ve yıkım sadece bir halkı değil, bütün insanlığın onurunu hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin destek verdiği sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın faaliyetleri de dahil olmak üzere, işgalin araçları olarak kullanılan kuruluşların, insani yardımı kısıtlamak veya manipüle etmek için kullanılmasını şiddetle kınadıklarını kaydeden Yüksel, "Bu sistem tam bir fiyaskodur. İsrail, yardımı bir savaş silahına, bir ölüm alanına dönüştürmüştür." diye konuştu.

İsrail'in istikrarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalıştığı Suriye, Lübnan ve İran'da yaşanabilecek gerilimlerin tüm bölgeyi daha sancılı hale getireceğine dikkati çeken Yüksel, "Terörün şiddetin, istikrarsızlığın hakim olduğu bir coğrafya bizim için asla kabul edilemez. Bu nedenle Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bizim için hayati önemdedir. İç cephenin güçlendirilmesi sürecine katkı verilmesi ve birlik beraberliğimizin korunması çabasının hat safhaya çıkarılması için çalışmak, bu yüce Meclis'in en büyük sorumluluklarından biridir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamaları ve BM ile diğer uluslararası kuruluşlara karşı hukuki sorumluluklarıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı sürecine yazılı ve sözlü görüş bildirerek, destek sağladığını ifade eden Yüksel, "Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını önümüzdeki aylarda vermesini öngörüyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardıma engelsiz erişim, masum sivillerin korunması, Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin Devleti'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını her platformda sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Yüksel, "Ülkemiz, Filistinli gruplar ve uluslararası toplum için zaman birlik zamanıdır. Filistin yalnız değildir, Gazze yalnız değildir, Kudüs sahipsiz değildir. Filistin bir gün özgür olacaktır. Türkiye de bu özgürlüğün sonsuza kadar sesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Filistin'dir, Filistin de Türkiye'dir"

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise "Filistin konusu bizim milli meselemizdir. Hepimizin ortak noktasıdır. Türkiye Filistin'dir, Filistin de Türkiye'dir." dedi.

Turan, iktidarıyla, muhalefetiyle konuya hassasiyet gösteren, konuyu ucuz siyasi polemiklerin uzağında değerlendirerek insani, ahlaki, vicdani olarak Filistin davasına destek veren bütün siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anımsatan Turan, "Biz bugün buradan yani Kudüs'e ve etrafı mübarek kılınmış topraklara yüzlerce yıl hizmet etmiş milletimizin Meclis'i, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ilan ediyoruz ki, Filistin halkının haklı mücadelesi, direnişi ve davası bizim mücadelemiz ve davamızdır. Onlar sadece topraklarını savunmuyor, onlar insanlığın son kalesinde insanlığın vicdanını da savunuyorlar. İnsanlıktan çıkmış, merhametten, ahlaktan yoksun Siyonist çetelere karşı direniyorlar." şeklinde konuştu.

İsrail'in gücünü küresel siyonist sermayeden, onun esir aldığı Batılı devletlerden ve emperyalist güçlerden aldığını söyleyen Turan, "ABD'nin ve Avrupa'nın verdiği bu sınırsız destek, İsrail'e kan dökme cüreti veriyor. Maalesef İslam dünyasının sessizliği, dağınıklığı ve etkisizliği de bu cüreti artırıyor. Ne garip ve acıdır ki, Türkiye dışında Filistin halkının haklı davasına destek vermesi gereken, coğrafyamızdaki bir çok ülke suskun ve sessizken İspanya, İrlanda gibi AB ülkeleri Gazze'ye BM askeri müdahalesini talep ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'yi Gazze üzerinden yıpratmak, siyonist akla hizmet etmektir"

Hasan Turan, 57 İslam ülkesi arasında bu konuda sözünü en çok yükseltebilen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Burada Türkiye'yi Gazze üzerinden sürekli hedef alarak yıpratmak, siyonist akla hizmet etmektir." dedi.

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün buraya çıkıp Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin davasına olan bağlılığını sorgulamaya sizin ne boyunuz ne de sıkletiniz yeter. Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılında siyonist katillerin şefinin ve dünyanın gözü önünde 'One minute' diyerek katil olduklarını söyleyen liderin adıdır. Aynı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hamas bir terör örgütü değil, bir mücahitler ordusudur, vatanlarını ve milletlerini kurtarmaya çalışan Kuvayımilliye'dir' derken bugün burada gelip bize Filistin hassasiyeti üzerinden nasihat vermeye çalışanlar 'Hamas terör örgütüdür. Tayyip Erdoğan'ın da Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmemesini reddediyoruz' diyenlerdir. Siz, çelik çomak oynarken, Recep Tayyip Erdoğan duvarlara 'Kanımız aksa da zafer İslam'ın, Müslümanım diyenler İslam gözü ile kendine baksa esir mi olurdu Mescidi Aksa?' diye sloganlar yazan ve hayatını bu dava şuuruyla geçirendir."

Turan, "Mazlumların kanı üzerinde tepinerek ucuz siyaset yapmak, siyasetin konusu değildir. Bu en çok, Gazze'ye, oradaki mazlumlara yapılan bir haksızlıktır." diye konuştu.

İsrail'i tanıyan ilk hükümetin CHP hükümeti olduğunu kaydeden Turan, "Bize Filistin duyarlılığı kasanların hikayelerini buradan dinleyelim. Hayatını Filistin davasına destek vermekle geçirmiş bir lideri, hiç kimse Filistin üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışamaz." ifadesini kullandı.

Filistin konusunun gündelik konularının malzemesi haline getirilmemesini isteyen Turan, "Bu ülkede 28 Şubatlarda Kudüs Gecesi düzenlediği için darbelere konu olunurken, o gün tencere tava çalıp darbeleri destekleyenler, bugün bize burada gelip Filistin davası hassasiyeti anlatamaz." dedi.

Hasan Turan, "28 Şubat'ın darbe gerekçelerinden bir tanesi Ankara Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesiydi. Kudüs gecesi düzenlemek dahi bu ülkede milli güvenlik sorunu olarak görülüyordu ama bugün bu ülkeyi Kudüs yürekli bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları yönetiyor. O gün 28 Şubat'ta ışıkları açıp kapatanlar, tencere tavayla darbecilere destek verenler bugün bize Kudüs, Filistin üzerinden nasihat ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan DEM Parti'li Gergerlioğlu'na "miting yapma" uyarısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Turan'ın konuşması devam ederken DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yerinden laf atması üzerine, "Böyle bir hitap şekli yok." dedi.

Gergerlioğlu'nun yerinden laf atmaya devam etmesi üzerine ise Kurtulmuş, "Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda miting yap. Meclis'in ahengini bozamazsın. Böyle bir günde, burada, bu kadar ucuz miting yapma. Grubun adına konuşacaksan konuş, yerinden sözünü atıyorsan at ama ayrı bir miting yapamazsın. TBMM burası, otur oturduğun yere." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hasan Turan'ın konuşmasının ardından birleşime ara verdi.

Aranın ardından söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Turan'ın konuşmasında muhalefete karşı kullandığı dili eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Hasan Turan'ın eleştirilerine yanıt verirken, "O kadar cesaretiniz varsa bugün çıkın, 'İsrail'i tanımıyoruz' deyin. Neyi bekliyorsunuz? Tanımayın İsrail'i." sözlerini sarf etti.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler söz alarak, "Filistin Kudüs'tür. Kudüs bize emanettir. 'Filistin ve Kudüs, kimsenin siyasi kendi malzemesi yapmayacağı siyaset üstü bir konudur' dedik. Böyle konu olmasını da arzu ediyoruz ama maalesef işi şahsileştirdiniz. Biz kimseyle yarışta değiliz. Bazı hesaplarınızı burada Filistin üzerinden, Kudüs üzerinden yapmayın." dedi.