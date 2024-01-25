Üye Girişi
Haberler

TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki "Kürdistan" tartışması

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TBMM'de AK Parti ve DEM Parti vekilleri arasında "Kürdistan" polemiği yaşandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan ise "Kürdistan" ifadesini kullanan DEM Partili vekili uyarıp, "Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur." dedi. Başkanvekili Adan'ın sözleri TBMM Genel Kurulu'nda alkışlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile "Kürdistan" polemiği yaşandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan ise "Kürdistan" ifadesini kullanan Koçyiğit'i uyararak, "Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yokMeclis Başkanvekili Celal Adan

"SONLARI KABRİSTAN OLUYOR"

Genel Kurul'da yerinden söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Genel Kurul kürsüsünde zaman zaman "Kürdistan" ifadelerinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Kürdistan için 'coğrafi bir bölge' diyenler var. Hadi fikir hürriyeti diyelim. Yalnız demek başka yapmaya çalışmak başka. Yapmaya çalışanların sonu Kürdistan değil kabristan oldu, oluyor, olacak. Unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yokAK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan

DEM PARTİLİ VEKİL KÜRSÜDE "KÜRDİSTAN" İFADESİNİ SAVUNDU

Sataşma gerekçesiyle söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Baykan'a tepki gösterdi. Koçyiğit, "Biz bu kürsüde nasıl 'Trakya' dediğimizde sorun olmuyorsa 'Kürdistan' da diyoruz, diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. 'Kürdistan' derken idari bir bölgeden bahsetmediğimizi de çok iyi biliyorsunuz ama burada algılar yaratıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yokDEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

"TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE 'KÜRDİSTAN' DİYE BİR YER YOKTUR"

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Kürdistan" ifadesini kullanan Koçyiğit'i uyararak, "İçtüzüğün 161. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur." diye konuştu. Başkanvekili Adan'ın sözleri TBMM Genel Kurulu'nda alkışlandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Gülüstan Kılıç Koçyiğit Mehmet Baykan Celal Adan DEM Parti AK Parti Politika Güncel Haberler

1000

Yorumlar (5)

Dürüstçe:

Kürdistan diye bir yer var. Ve orada Kürtler yaşıyor. Türkiye sınırları içerisinde, Türkiye cumhuriyeti devletine bağlı, vergisini ödeyen, askere giden asli vatandaşların olduğu bir yer… siz inkar ettikçe terör uzantısı dem parti de bu meseleyi kötü emellerine alet ederek saf Kürtleri kandırıyor. Kürdistan tanımına takılmak yerine terörü bitirin uzantılarını da meclisten def edin

63
157
yanıtYanıtla
Aytekin:

Karadeniz'in bir bölgesine de Lazistan diyelim. Saçma sapan yorumlar yapmayın. Bu topraklarda ki tek etnik unsur Kürtler değil. Adam gibi, mağdur edebiyatı yapmadan yaşamayı öğrenin..

yanıt131
yanıt60
Emin Ada:

Bulun bu okul cocugunu

yanıt7
yanıt18
Janoo Jsnoo:

Mağdur edibiyati yapan bir halk değil hakikati söylüyorlar milyonların yaşadığı coğrafyanın adı kurdistan dir orda yasiyan halkta kürt halkidir 1925 kadarda Türkiye büyük millet meclisinde kurdistan diye geçiyordu. Sonra birileri bunu değiştirmeye çalıştı ve hiç bir zaman bu gerçeği zorla degistirelezsiniz

35
28
yanıtYanıtla
Sezgin Güçlütürk:

Müteşekkir; teşekkür eden kişi demektir. Doğrusu "müteşekkil"dir. Sizin gibi habercileri sevsinler. Dem'cileri TBMM'ye alan zihniyeti öpeceksin ki, millet mutlu olsun.

3
21
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title