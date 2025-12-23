TBMM'de 2025 böyle geçti: Eylül-ekim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'na hitabında, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin "Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, bu tarihi komisyonun fedakar ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Artık milletin ayağına vurulmuş olan bu pranga geride kalacak. Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne, tamamıyla tarihin gerisinde kalacak. İnşallah hiç şüphem yoktur ki başaracağız, sonuç alacağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 28. Dönem 4. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis'te verdiği resepsiyonda, siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelmesi, Genel Kurulda Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edilmesi eylül ve ekim aylarında gündemin öne çıkan olayları arasında yer aldı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, eylül ve ekim ayının önemli gelişmeleri şöyle:

8 EYLÜL

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş 97 yaşında vefat etti.

9 EYLÜL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

11 EYLÜL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, sendika temsilcilerini dinledi.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, İsrail'in bölge ülkelerine saldırılarına ilişkin, "Şimdiye kadar çok saldırı gerçekleşti. Bu son saldırıların hepimizi gerçekten derin bir uyanışa sevk etmesi gereken bir adım olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede bu komisyonun yüklendiği görev de en az bu uyarı kadar önemli, tarihi bir sorumluluktur." dedi.

12 EYLÜL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iş dünyası temsilcilerini dinledi.

17 EYLÜL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyen ve uzmanları dinledi.

Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışı temin, huzuru ve kardeşliği tesis etmek zorundayız." dedi.

18 EYLÜL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini dinledi.

24 EYLÜL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinledi.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin davasına ilişkin konuşmalarının tarihi nitelikte olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her iki oturumda ortaya koyduğu bu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim." dedi.

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkelere ilişkin de Kurtulmuş, "Türkiye'deki milli iradenin merkezi olarak, TBMM adına, bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini canıyürekten tebrik ediyorum. Önemli bir aşamadır." değerlendirmesinde bulundu.

26 EYLÜL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda düzenlediği 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının sorusu üzerine, "Türkiye'de meşruiyetin bir tane kaynağı vardır, o da millet iradesidir. Millet iradesinden başka hiçbir iç ya da dış odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değildir." dedi.

1 EKİM

TBMM Genel Kurulu, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitabında, "İsrail yönetiminin Gazze'de ve Filistin'in diğer bölgelerinde iki yıldır sürdürdüğü soykırıma, bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi." dedi.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin, "Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, bu tarihi komisyonun fedakar ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Artık milletin ayağına vurulmuş olan bu pranga geride kalacak. Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne, tamamıyla tarihin gerisinde kalacak. İnşallah hiç şüphem yoktur ki başaracağız, sonuç alacağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından yok hükmünde bir tartışmadır. Çünkü Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da bizatihi milletin iradesidir, milletin verdiği meşruiyettir. Milletten başka hiçbir gücün, iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı ne de bir haddi olamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda verdiği resepsiyona katıldı.

Erdoğan, daha sonra Tören Salonu'nun yanındaki Mermerli Salon'da, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı resepsiyonu sırasında bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatarak, F-35 ile ilgili sorusu üzerine, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz." diye konuştu.

2 EKİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, hukuk derneklerinin temsilcileri ile hukukçu akademisyenleri dinledi.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, İsrail terör kuvvetlerinin Gazze açıklarına yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına yönelik, "Uluslararası sularda Birleşmiş Milletlerin bütün kurallarına uygun bir şekilde, her geminin orada seyrüsefer güvenliği vardır, buna asla mani olunamaz. Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı, insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır. Bu saldırıları bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

7 EKİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye'nin takip ve temininin devlet politikasına dönüşen milli ve tarihi bir hedef olduğunu belirterek, "Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa, siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba ve israf edeceğimiz tek bir insanımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı resepsiyonunda siyasi parti genel başkanlarıyla bir araya gelmesine ilişkin, "Özgür Bey'in Meclis'teki malum o fotoğraf karesiyle ilgili günlerdir süregelen söz, değerlendirme ve temelsiz eleştirileri esasen içten içe derinleşen bir kıskançlığın, gittikçe ağırlaşan nedamet psikolojisinin alegorik şifresidir. Samimiyetle ifade etmeliyim ki, o fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır." dedi.

8 EKİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kuruldaki konuşmasında, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına ilişkin "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok güçlü bir şekilde Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Genel Kurulda, Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı Tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Tezkere, "21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisine bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında Türkiye Büyük Millet Meclisine de yapılan alçakça bir saldırıdır. İsrail'i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın kötü muamele görmemeleri, serbest bırakılmaları ve ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, emekli subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar tarafından kurulan dernekler ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin "Havanda su dövmekten başka işe yaramayan, milletimizin ve devletimizin tartışılmazlarını tartışmaya açan bu yetkisiz komisyonun faaliyetleri derhal sonlandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

9 EKİM

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin 30 Ekim 2024 Tarihli ve 01/2024 sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Malta Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ve Romanya Arasında Uygun Görülen Alanlarda Gerçekleştirilecek Projelerin Finansmanı Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

14 EKİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Gazze'nin huzur, güvenlik ve istikrar amacının yanında sivil, diplomatik ve teknik koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma olarak planlanan Uluslararası Görev ve İstikrar Gücü'nün içinde Türkiye'nin yer alması, bölgesel huzur ve sükunete azami düzeyde katkı sağlayacaktır." dedi.

15 EKİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, gençleri ve kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinledi.

16 EKİM

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, anneannesi Aynur Akıncılar ve ailenin avukatı Ersan Barkın, TBMM'de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarını ziyaret etti.

21 EKİM

TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi.

23 EKİM

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

30 EKİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının açılışında, "Komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyonu bilgilendirdi.

31 EKİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığının 2026 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek salonu terk etti. Bunun üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş görüşmelere ara verdi. Aranın ardından Kurtulmuş, toplantı salonuna geldi. Usta ise toplantı salonunda yer almadı.